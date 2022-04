MAYOR GRAVEDAD DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN CLASES SOCIALES BAJAS O MINORIAS DE LOS EE.UU.

Actualizado 17 de abril, 2022

Un nuevo estudio publicado en JAMA de esta semana encontró que las personas con un nivel socioeconómico más bajo y las personas de poblaciones de minorías étnicas tienen una mayor probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular grave que los estadounidenses blancos o los que tienen un nivel socioeconómico (NSE) más alto. Pero no es solo eso: esos grupos también tienen más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular más grave en el momento en que ingresan en el hospital. El título del trabajo es: Association of Medicare-Medicaid Dual Eligibility and Race and Ethnicity With Ischemic Stroke Severity.

El objetivo expresado por los autores fue cuantificar la asociación entre ser una minoría racial o étnica y la gravedad del accidente cerebrovascular o ser de bajo nivel socioeconómico y la gravedad del accidente cerebrovascular para reestructurar la atención preventiva y para apoyar a los hospitales que atienden de manera desproporcionada a personas pertenecientes a minorías raciales/étnicas y a los pobres. De esta forma los autores señalan que esperan mejorar la atención preventiva y el ingreso hospitalario temprano y la atención de rehabilitación post-aguda después de un accidente cerebrovascular y minimizar la discapacidad a largo plazo.

El equipo realizó un estudio transversal retrospectivo utilizando datos de Medicare- un programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de Estados Unidos- en pacientes que ingresaron en hospitales de cuidados agudos con accidente cerebrovascular isquémico entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Los pacientes fueron identificados como de nivel socioeconómico bajo si eran inscritos en Medicare y Medicaid, un programa de ayuda social para personas de bajo ingreso o discapacitados. Las minorías raciales y étnicas fueron aquellas que se identificaron como negras, hispanas u otras. Midieron la gravedad del accidente cerebrovascular utilizando la puntuación de la escala de accidentes cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud.

El tamaño de la muestra fue de 45.459 adultos de 66 años o más. Los resultados indican que , en comparación con los pacientes blancos, los pacientes negros y los hispanos tenían 1.21 y 1.54 veces más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Los pacientes que estaban doblemente inscritos en Medicare y Medicaid (un indicador de NSE bajo), independientemente de la raza o el origen étnico, tenían más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular grave en comparación con los pacientes blancos que solo estaban inscritos en Medicare.

Estos hallazgos tienen implicaciones de gran alcance, incluso para los encargados de formular políticas de atención médica y los proveedores de atención médica. El modelado de riesgos debe tener en cuenta la raza, el origen étnico y el nivel socioeconómico para garantizar que los hospitales que tratan a los pacientes no se vean desincentivados para hacerlo.

