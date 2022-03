MARCADORES EN LA MICROBIOTA PARA EL CÁNCER DE PÁNCREAS

Actualizado 14 marzo, 2022

El cáncer de páncreas es uno de los tumores cuya incidencia viene creciendo en los últimos años y son muy escasos los métodos para detectarlo tempranamente si es que hay alguno. Si bien la FDA ha aprobado el marcador CEA19-9 (antígeno del cáncer 19-9), su utilidad es cuestionable. Este trabajo abre la puerta para otras estrategias de screening y al igual que en otros tumores ( como colon ) o enfermedades como la obesidad se plantea que la microbiota juega un rol importante tanto en su génesis como en la progresión.

Los autores analizan la microbiota de pacientes con Cea de páncreas y encuentran una microbiota que es característica de la enfermedad ( faecal microbiota signature) con un AUROC de 0.84 y cuando se combina con el CEA 19-9 de 0.94. Esta microbiota está constituida por Veillonella atypica, Fusobacte-rium nucleatum/hwasookii y Alloscardovia omnicolens mientras hay una depleción de Romboutsia timonensis, Faecalibacterium prausnitzii, Bacteroides coprocola y Bifidobacterium bifidum species.

Este estudio fue realizado con pacientes españoles y alemanes y uno de los aspectos no resueltos aún es la posible variabilidad de la microbiota entre las distintas regiones del mundo.

Kartal E, Schmidt TSB, Molina Montes E, et al. A faecal microbiota signature with high specificity for pancreatic cancer. Gut Epub ahead of print. doi:10.1136/gutjnl-2021-324755

Oscar Laudanno

