LOS MEDICAMENTOS PARA PREVENIR LA ANSIEDAD, LAS REACCIONES DE ESTRÉS Y LA INFLAMACIÓN REDUCEN EL RIESGO DE RECIDIVAS LUEGO DE LA CIRUGÍA DEL CÁNCER COLORECTAL

Actualizado 2 diciembre. 2022

Aunque la cirugía para extirpar los tumores primarios es el pilar de todos los tratamientos contra el cáncer, el riesgo de metástasis después de la extirpación del tumor se estima en un 35 % entre los pacientes con cáncer de colon, con un mayor riesgo en pacientes con etapas más avanzadas de la enfermedad.

Un tratamiento farmacológico corto, simple y seguro desarrollado en la Universidad de Tel Aviv redujo el riesgo de propagación de metástasis de cáncer después de la cirugía para extirpar el tumor primario, según el primer estudio clínico

El estudio incluyó a 34 pacientes con cáncer de colon tratados en el Hospital Tel Hashomer. Los hallazgos muestran que 5 años después de la cirugía, solo el 12.5 % de los pacientes quirúrgicos que recibieron los medicamentos desarrollaron metástasis de cáncer, en comparación con el 50 % en el grupo de control.

El tratamiento incluía dos medicamentos disponibles en todas las farmacias: propanolol un medicamento para bajar la presión arterial y reducir la ansiedad, y etodoloc para prevenir el dolor y la inflamación.

El tratamiento comienza 5 días antes de la cirugía y dura solo 20 días, con efectos adversos mínimos o nulos. Los autores dicen que el estrés durante el período de espera para la cirugía, las reacciones de estrés e inflamación que el cuerpo produce durante la cirugía misma y el período de recuperación física y, finalmente, la ansiedad posterior a la recurrencia del cáncer, tienen un efecto adverso en la capacidad del cuerpo. para combatir los procesos metastásicos. Estas condiciones mentales y fisiológicas crean respuestas inflamatorias de estrés, que provocan una amplia liberación de hormonas de las familias de prostaglandinas y catecolaminas. Estas hormonas suprimen la actividad inmunitaria antimetastásica y, por lo tanto, fomentan el desarrollo de metástasis. Además, estas hormonas ayudan directamente a las células cancerosas que quedan en el cuerpo incluso después de la cirugía: debido a la exposición a estas hormonas, el tejido canceroso se vuelve más agresivo y metastásico.

Ricon-Becker I, Haldar R, Shabat Simon M et al. Effect of perioperative COX-2 and beta-adrenergic inhibition on 5-year disease-free-survival in colorectal cancer: A pilot randomized controlled Colorectal Metastasis PreventIon Trial (COMPIT), European Journal of Surgical Oncology 2022- https://doi.org/10.1016/j.ejso.2022.10.013