LOS LINFOCITOS T PODRÍAN SER EFECTIVOS EN NEUTRALIZAR A LA VARIANTE OMICRON

Actualizado 3 de enero, 2022

Estudios preliminares han informado que la variante omicron que se está convirtiendo rápidamente en la cepa circulante más dominante a nivel mundial puede escapar de los anticuerpos producidos por la vacunación o la infección natural por COVID-19. Esto genera preocupaciones sobre la mayor posibilidad de reinfección y casos de avance.

Publicado en Viruses, un equipo de investigadores de las universidad de Melbourne y Hong Kong analizó más de 1.500 fragmentos (epítopos) de proteínas virales del SARS-CoV-2, que son reconocidos por células T en pacientes con COVID-19 recuperados o después de la vacunación. Si bien es un artículo preliminar los hallazgos sugieren que es poco probable que la variante omicron pueda evadir las células T, lo que se suma a un creciente cuerpo de evidencia de grupos de investigación de todo el mundo que también están investigando las respuestas de las células T al COVID-19.

Ahmed SF, Quadeer AA, McKay MR. SARS-CoV-2 T Cell Responses Elicited by COVID-19 Vaccines or Infection Are Expected to Remain Robust against Omicron. Viruses 2022; doi.10.3390/v14010079