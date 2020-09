LAS HORMONAS PERINATALES INFLUYEN EN LA RESPUESTA INFLAMATORIA EN LA ADULTEZ

Actualizado 16 septiembre de 2020

Las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres de padecer cuadros inmunológicos como asma, alergias, migrañas y colon irritable. Investigadores de la Universidad de Michigan creen haber hallado una relación entre los niveles de andrógenos antes del nacimiento y la respuestas inmunitarias diferencial en roedores machos y hembras

El trabajo publicado en el PNAS describe que los animales macho experimentan menos respuestas anafilácticas por los mayores niveles de andrógenos presentes desde poco antes del nacimiento que previenen a los mastocitos de una hiperrespuesta inmune. En éste y otros trabajos, los autores hallaron que los mastocitos de las hembras acumulan y liberan más sustancias inflamatorias, como histamina, proteasas y serotonina, que los machos y que, por lo tanto, son más propensas a desencadenar una respuesta más agresiva que conduce a enfermedades inmunológicas e inflamatorias. Los resultados se completan con estudios que realizaron en machos adultos que carecen de receptores para andrógenos, y hembras expuestas a niveles de andrógenos perinatales similares a los de los machos, que feminizan o masculinizan, respectivamente las propiedades de los mastocitos

Los autores concluyen que las diferencias en los niveles perinatales de andrógenos son las que regulan en gran parte la respuesta inflamatoria mediada por mastocitos en la vida adulta.

