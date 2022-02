LA EXPOSICIÓN DE POR VIDA A LOS PESTICIDAS EN EL LUGAR DE TRABAJO ESTÁ RELACIONADA CON UN MAYOR RIESGO DE EPOC

Actualizado 26 de enero 2022

La exposición de por vida a los pesticidas en el lugar de trabajo está relacionada con un mayor riesgo deEPOC, encuentra un gran estudio basado en la población, publicado en Thorax. Los hallazgos son independientes de los principales factores de riesgo de la EPOC como el tabaquismo y el asma.

Los investigadores se basaron en datos del Biobanco del Reino Unido, un gran estudio basado en la población de más de medio millón de hombres y mujeres reclutados entre 2006 y 2010 en todo el Reino Unido.

Invitaron a una muestra aleatoria de más de medio millón de personas de entre 40 y 69 años de entre los pacientes del NHS que vivían a distancias específicas de 22 centros de evaluación de la salud en el Reino Unido para que participaran en su estudio. Al ingresar al Biobanco del Reino Unido, se recopilaron datos personales, que incluyen edad, sexo, historial de tabaquismo de por vida, empleo actual y asma diagnosticada por un médico y espirometrías.

Entre los 502.649 participantes que proporcionaron el complemento completo de datos personales, 457.282 (91%) también realizaron la prueba de espirometría.

Las historias laborales de por vida de estos participantes se recopilaron y codificaron utilizando una herramienta web validada (OSCAR), utilizada para categorizar el empleo remunerado durante un período mínimo de 6 meses. Y se utilizó una matriz de exposición laboral para codificar tres niveles de exposición de 0 (ninguno) a 1 (bajo) y 2 (alto) a 10 categorías de agentes en el lugar de trabajo.

Estos incluyeron polvos biológicos, polvos minerales, gases y humos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, solventes aromáticos, solventes clorados, otros solventes y metales, más dos compuestos de los anteriores, para incluir todos los pesticidas y vapores, gases, polvos y humos.

El análisis final se basó en 94 514 personas de las que se disponía de datos completos, pruebas de función pulmonar de buena calidad y antecedentes laborales y de tabaquismo completos.

La mayoría de los participantes nunca había fumado ( 59 %) y solo unos pocos eran fumadores actuales ( 5,5 %). Alrededor del 11% de los participantes habían sido diagnosticados con asma. La prevalencia de EPOC, identificada por espirometría fue del 8%.

Como era de esperar, la prevalencia de la EPOC fue mayor entre los fumadores actuales (17 %) que entre los ex fumadores (9 %) y los que nunca habían fumado (7 %).

Después de tener en cuenta los factores potencialmente influyentes, la exposición a pesticidas en el lugar de trabajo en cualquier momento se asoció con un aumento del 13 % en el riesgo de EPOC, mientras que la alta exposición acumulativa (una combinación de intensidad y duración de la exposición) se asoció con un aumento del riesgo del 32 %.

Faruque O, Boezen M, Kromhout H, Vermeulen R, Bultmann U. Airborne occupational exposures and the risk of developing respiratory symptoms and airway obstruction in the Lifelines Cohort Study . http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2020-216721