BACTERIAS PARA EVITAR LA INFECCIÓN BACTERIANA EN LAS QUEMADURAS

Actualizado 6 de septiembre, 2019

Más del 50 % de las muertes en los quemados son atribuidas al shock séptico y falla multiorgánica. La Pseudomona aeruginosa es un patógeno oportunista Gram negativo, con frecuencia resistente a los antibióticos y que produce shock séptico en los quemados al multiplicarse, entrar al torrente sanguíneo produciendo factores destructivos.

Un grupo de investigadores del Departamento de Inmunología y Microbiología Molecular de la Texas Univerrsity Health Sciences Center ha publicado un trabajo experimental en un modelo de quemaduras en ratas demostrando que un concentrado bacteriano aplicado sobre las quemaduras las protege de la infección sobre agregada y reduce la mortalidad.

Para lograr esto los autores utilizaron un supernadante muy concentrado obtenido de la cepa 63 AM (LgCS) del Lactobacillus gasseri una bacteria que se encuentra en el tracto gastrointestinal de los humanos de forma natural y la aplicaron sobre las quemaduras de ratas para que continúe el proceso de secreción de estas bacterias sobre la lesión.

Los autores comprobaron que el supernadante inhibe las el crecimiento de la Pseudomona aeuruginosa, previene el desarrollo de biofilm y evita que estas bacterias penetren en el torrente sanguíneo, aunque todavía no se han identificado los factores inhibitorios intervinientes.

Lenzmeier TD, Mudaliar NS, Stanbro et al. Application of Lactobacillus gasseri 63 AM supernatant to Pseudomonas aeruginosa-infected wounds prevents sepsis in murine models of thermal injury and dorsal excision. J Med Microbiol 2019 Aug 28. doi: 10.1099/jmm.0.001066. [Epub ahead of print]