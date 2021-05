INFORME SOBRE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. “THE LANCET COUNTDOWN ON HEALTH AND CLIMATE CHANGE”

Actualizado 10 de mayo 2021

Lancet Countdown es una colaboración internacional para un sistema de vigilancia independiente y global dedicado a seguir los cambios en la salud relacionados al cambio climático.

El informe del 2020 presenta 43 indicadores en cinco áreas: impactos del cambio climático, exposición y vulnerabilidad; adaptación, planificación y resiliencia en la salud, acciones de mitigación y co-beneficios para la salud, economía y finanzas y compromiso público y político.

El informe representa las conclusiones y el consenso de las 35 principales instituciones académica y organismos de las Naciones Unidas que componen Lancet Countdown siendo Perú el país representante en Sudamérica. Se basa en la experiencia e informes de climatólogos, geógrafos e ingenieros, especialistas en energía, alimentación y transporte, economistas, científicos sociales, políticos, de datos, profesionales de la salud pública y médicos.

Se observan tendencias preocupantes, y a menudo aceleradas, para cada uno de los síntomas humanos del cambio climático que se vigilan, siendo los indicadores de 2020 los que presentan las perspectivas más preocupantes que se hayan informado desde que se estableció por primera vez Lancet Countdown. Esos efectos suelen ser desiguales y repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones que menos han contribuido al problema. El cambio climático interactúa con las desigualdades sociales y económicas existentes y exacerba tendencias arraigadas dentro de cada país y entre países. Un examen de las causas de cambio climático revela cuestiones similares, y muchas prácticas y políticas con altas emisiones de carbono dan lugar a la mala calidad del aire, de los alimentos y vivienda perjudicando en forma desproporcionada la salud de las poblaciones más desfavorecidas.

El informa señala que la seguridad de los alimentos en el mundo se ve amenazada por el aumento de las temperaturas y el incremento de la frecuencia de los fenómenos extremos y la disminución entre 1981 y 2019 en el potencial rendimiento de los principales cultivos.

La adaptación climática para la transmisión de enfermedades infecciosas ha venido aumentando en forma muy rápida desde la década de 1950, con un aumento del 15 % en la adaptación climática para el dengue provocado por el Aedes albopictus en 2018 y aumentos regionales para malaria y bacterias del género Vibrio.

El artículo es de libre disposición una vez abierta una cuenta en la editorial y además presenta una traducción al castellano del Executive Summary.

Watts N, Amann M, Nigel Arnell N. The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises. Lancet 2021 Jan 9;397(10269):129-170. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32290-X. Epub 2020 Dec 2.