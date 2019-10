Cannabidiol al día

En marzo del 2017 se legalizó en Argentina el uso de cannabinoides con fines medicinales, lo que suscitó un gran interés en las redes sociales y en los medios de prensa. Su importancia, regulaciones y expectativas así como algunos de los efectos del cannabis fueron el tema de un editorial de esta revista 1.

Aquí actualizamos los avances en los efectos terapéuticos del cannabidiol. La base MEDLINE lista 19 publicaciones de Argentina a partir de 2005, 11 de ellas sobre los efectos nocivos de la marihuana y sus derivados y solo uno, del 2005, sobre la mejora de una distonía por enfermedad de Wilson en un fumador de marihuana 2. El resto son trabajos básicos. En MEDLINE hay cerca de 22 000 trabajos referidos al cannabidiol y /o cannabis, procedentes de todo el mundo.

El cannabidiol que, a diferencia del tetrahidrocannabinol, carece de efectos psicotrópicos y psicoactivos, es empleado en múltiples enfermedades, y entre los estudios mejor realizados mencionamos el tratamiento de la epilepsia refractaria, entidad que representa cerca del 30% del total de este cuadro 3. Ese estudio prospectivo multicéntrico fue el primero en gran escala, en personas con epilepsia refractaria de múltiples tipos, incluyendo enfermos con síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut, a los que se les agregó a las drogas antiepilépticas un aceite purificado con 99% de cannabidiol. El cannabidiol redujo en un 36% las crisis motoras.

Este año se publicó un meta análisis sobre los efectos terapéuticos del cannabidiol y un indicador de la complejidad del tema es que, de los 1038 artículos analizados, solo 35 cumplieron los criterios de inclusión. El efecto positivo del cannabidiol sobre los síntomas psicóticos, epilepsias y ansiedad se evidenció en 23 de esos artículos con dosis diarias que iban desde 1 hasta 50 mg/kg. Por el contrario, no se encontraron evidencias sobre efectos positivos en la diabetes, enfermedad de Crohn, hipertensión ocular, hígado graso y dolor crónico, aunque se advierte que en esos estudios se utilizaron bajas dosis diarias de cannabidiol (2.4 mg/kg) 4. Empleando resonancia magnética funcional se aportan pruebas de una normalización de las funciones cerebrales en individuos con síntomas psicóticos con una sola dosis de 600 mg de cannabidiol 5. El lector puede encontrar datos sobre el uso del preparado compuesto de cannabis medicinal en los síntomas asociados al cáncer 6.

La aprobación de la ley de uso medicinal del cannabis habilitó su investigación médica y científica y convive con la prohibición del autocultivo y la limitación del uso recreativo a los adultos en privado. En nuestro medio coexisten varias formas de comunicación sobre su uso y entre ellas, la Expo Cannabis 7 del 4 al 6 de octubre de este año en la Sociedad Rural Argentina cubriendo aspectos médicos, alimenticios, usos no medicinales, oportunidades económicas, bebidas y decoración. En una nota del diario La Nación 8, un profesional afirma que el cannabis y sus derivados “tienen utilidad en más de 40 patologías avaladas por más de 10 000 artículos”. Por otro lado, un poco más del 3% de los trabajos publicados sobre el uso terapéutico del cannabidiol pudo ser incluido en el meta análisis mencionado y el resto descartado por no estar escritos en inglés (un mínimo porcentaje de esos trabajos) o por diversas fallas elementales en su diseño. Como se ve, existe un delicado equilibrio entre las noticias y sus comprobaciones, y por eso los actores en este tema deben proceder con cautela para no despertar falsas expectativas y para que el uso terapéutico del cannabidiol se mantenga en estamentos científicos 9, 10. Siempre está bien recordar que los hallazgos deben pasar el cedazo de la replicación y del tiempo. Lo demás es fantasía o interés creado.

1. De Vito EL. Argentina tiene su primera ley sobre el uso medicinal de la planta de cannabis. Historia y perspectiva. Medicina (B Aires) 2017; 77: 388-93.2. Uribe Roca MC, Micheli F, Viotti R. Cannabis sativa and dystonia secondary to Wilson’s disease. Mov Disord 2005; 20: 113-5. 3.Devinsky O, Marsh E, Friedman D, et al. Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. Lancet Neurol 2016; 15: 270-8. 4. Millar SA, Stone NL, Bellman ZD, Yates AS, England TJ, O’Sullivan SE. A systematic review of cannabidiol dosing in clinical populations. Br J Clin Pharmacol 2019; 85: 1888-900. 5. Bhattacharyya S, Wilson R, Appiah-Kusi E, et al. Effect of cannabidiol on medial temporal, midbrain, and striatal dysfunction in people at clinical high risk of psychosis. A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2018; 75: 1107-17. 6. Use of medical cannabis: perceptions of Israeli oncologists. Lancet Oncol 2019; 20: 475-7. 7. https://expocannabis.com.ar. 8. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cannabis-buscan-difundir-sus-usos-en-una-polemica-megaexposicion-nid2287773. 9. Barcat JA. Ciencia y salud en comunicados de prensa y noticias. Medicina (B Aires) 2017; 77: 75-6.10 De Vito EL. Comunicación de los resultados científicos, una responsabilidad de los investigadores y de los medios de comunicación. Medicina (B Aires) 2016; 76: 112-4.

Comentarios a Basilio A. Kotsias, kotsias@retina.ar