FALTA DE EVIDENCIA ACERCA DEL USO DE MULTIVITAMINAS Y MINERALES EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES O CÁNCER

Actualizado 17 de diciembre 2022

El atractivo de los suplementos vitamínicos es obvio, basado en que las vitaminas y minerales tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios que deberían disminuir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

El Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU. (US Preventive Services Task Force, USPSTF) ha actualizado su recomendación sobre el uso de suplementos para prevenir enfermedades cardiovasculares en adultos sanos y mujeres no embarazadas. La recomendación se basa en una revisión sistemática de 52 estudios nuevos desde la última

recomendación del USPSTF sobre este tema en 2014. El informe concluye que la evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance de beneficios y daños del uso de suplementos multivitamínicos, suplementos individuales o la mayoría de los suplementos combinados para

la prevención de enfermedades cardiovasculares o cáncer. El informe recomienda específicamente el no de suplementos de betacaroteno para la prevención de enfermedades cardiovasculares o cáncer debido a un posible aumento del riesgo de mortalidad, mortalidad cardiovascular y cáncer de pulmón. También se muestran en contra del uso de suplementos de vitamina E para la prevención de enfermedades cardiovasculares o el cáncer porque probablemente no tiene un beneficio neto en la reducción de la mortalidad de estas entidades.

Se deja en claro que probar la ausencia de un beneficio no es una recomendación a favor o en contra del uso. Sin embargo, en el mejor de los casos, la evidencia actual sugiere que cualquier beneficio potencial de un multivitamínico en la reducción de la mortalidad probablemente sea pequeño.

Comer frutas y verduras se asocia con una disminución de las enfermedades cardiovasculares y

riesgo de cáncer aunque no parece ser lo mismo con las vitaminas y minerales que se extraen de estos alimentos y se envasan en una píldora.

O’Connor EA, Evans CV, Ivlev I, et al. Vitamin and mineral supplements for the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: updated evidence report and systematic review for

the US Preventive Services Task Force.JAMA. Published June 21, 2022. doi:10.1001/jama.2021.15650