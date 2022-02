ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD DE NALOXONA EN LOS EE. UU. EN LAS EPIDEMIAS DE FENTANILO, HEROÍNA Y OPIOIDES RECETADOS

Actualizado 11 de febrero, 2022

El 10 de febrero la revista Lancet Public Health publicó un artículo in extenso con un análisis de los requierimientos de naloxona en los EE.UU ante la presencia de una epidemia de febntanilo, heroína y opioides relacionados.

Los autores recalcan la necesidad urgente de un aumento sustancial en la intervención de sobredosis de opioides y la distribución ampliada de naloxona es clave para abordar la crisis de sobredosis de opioides para salvar vidas y que está subdesarrollado y subutilizado en casi todos los estados de los EE. UU.

El estudio de modelado sugiere que las vías de distribución de naloxona basadas en la comunidad e iniciadas por farmacias fueron más efectivas para evitar las muertes por sobredosis de opioides que los enfoques de naloxona basados en las personas que lo prescriben. Esta acción debe incluir más puntos de acceso comunitarios e iniciados por farmacias, a fin de evitar las muertes por sobredosis de opioides de manera efectiva.

Las necesidades de naloxona variaron según la región, y se estima que las áreas más afectadas por el uso de fentanilo, como la costa este, tienen la mayor necesidad de kits de naloxona en comparación con otras regiones de los EE. UU.

Los autores encontraron que, en los resultados específicos de cada estado, los kits de naloxona proporcionados a través de puntos de acceso comunitarios e iniciados por farmacias dieron como resultado una mayor probabilidad de uso de naloxona en sobredosis presenciadas y una mayor cantidad de muertes evitadas por cada 100 000 personas que a través del acceso solo con receta.

Debido a que la naloxona puede ser confiscada o robada, es crucial asegurarse de que la naloxona permanezca al alcance de las personas en riesgo de experimentar o presenciar una sobredosis.

La importancia de los puntos de acceso comunitarios e iniciados por farmacias también destacó las variaciones en la epidemia de opioides por región . Las muertes por sobredosis de fentanilo se concentraron en el este de los Estados Unidos, mientras que el medio oeste mostró una epidemia mixta de opioides recetados, fentanilo y heroína. Los estados del oeste de los Estados Unidos se caracterizaron principalmente por epidemias de opioides recetados, excepto el suroeste y el noroeste del Pacífico, que tuvieron una combinación de epidemias de heroína y opioides recetados. Alaska y Hawái tuvieron epidemias de opioides recetados.

El nuevo estudio es el primero en estimar las necesidades de naloxona para cada estado de EE. UU. y encontró brechas significativas en el acceso y la distribución de esta droga. Usando estimaciones de 12 estados modelados para 2017, los autores determinaron la cantidad de kits adicionales necesarios para evitar el 80 % de las muertes por sobredosis de opioides presenciadas, con estimaciones que van desde no necesitar kits adicionales de naloxona hasta 1 270 kits necesarios por cada 100 000 personas por año . El estudio también indica que las necesidades de naloxona específicas del estado varían según el tipo de epidemia y las vías de distribución de naloxona, y las áreas que experimentan un alto uso de fentanilo requieren más kits de naloxona. La distribución de naloxona a través de programas comunitarios y farmacias fueron las vías más efectivas.

Los autores concluyen que hacer que la naloxona sea más accesible a nivel comunitario, especialmente para las personas con mayor riesgo de presenciar una sobredosis de drogas y para las personas que consumen drogas, podría evitar un número considerable de muertes por sobredosis de opioides.

Irvine MA, Oller D, Boggis J et al. Estimating naloxone need in the USA across fentanyl, heroin, and prescription opioid epidemics: a modelling study. Lancet Public Health. Published:February 10, 022DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00304-2