EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN Y ACCESO A LAS VACUNAS: NO HAY TIEMPO QUE PERDER

Actualizado 11 de enero, 2022

La distribución y el acceso desiguales a las vacunas para el COVID-19 han agravado la pandemia y causado un exceso de muertes, así como trastornos económicos, sociales y políticos adicionales.

Hasta el 27 de noviembre de 2021, se habían administrado más de 7800 millones de dosis de vacunas, sin embargo, menos de una cuarta parte de estas dosis se administraron en países de ingresos bajos-medios o bajos, aunque estos países soportan una carga desproporcionada de morbilidad y mortalidad por la pandemia. Se estima que el exceso de mortalidad por la pandemia de COVID-19 es 35 veces mayor en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos altos.

La variante omicron del SARS Co-V2 surgió en la última semana de noviembre de 2021. Es probable que la baja cobertura de vacunación, en parte debido a la distribución desigual, haya impulsado la aparición de esta variante, ya que los virus son mucho más propensos a mutar en un ambiente donde las tasas de vacunación son bajas.

La pandemia no terminará hasta que las vacunas estén disponibles de manera equitativa a nivel mundial. Si bien los países de ingresos altos se comprometieron significativamente a entregar vacunas a través de la iniciativa de Acceso Global a la Vacuna contra el COVID-19 (COVAX) y otras, estos compromisos aún no se han materializado. COVAX no está cumpliendo sus pronósticos para 2021, con solo 537 millones de vacunas entregadas de los 2 mil millones previstos para 2021. Además, muchos países han priorizado dar vacunas de refuerzo a sus poblaciones en lugar de enviar vacunas al extranjero, aunque la OMS pidió por una moratoria en las dosis de refuerzo hasta al menos finales de 2021.

Dada la distribución desigual de vacunas, los países deberían tener derecho a producir sus propios suministros de vacunas. Este principio sustenta la campaña para renunciar temporalmente a la protección de la propiedad intelectual en las vacunas COVID-19. La propuesta se conoce como “TRIPS waiver” por Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, para los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La exención permitiría a los productores de todo el mundo colaborar libremente y suministrar vacunas contra el COVID-19, así como otros tratamientos, pruebas y herramientas médicas. Hacerlo es esencial para facilitar el acceso mundial a las vacunas y el tratamiento de COVID-19, en particular para quienes viven en los países de ingresos más bajos.

India y Sudáfrica propusieron la exención de los derechos de propiedad intelectual (TRIPS) en octubre de 2020; desde entonces la propuesta ha sido respaldada por más de 100 países. La iniciativa también ha recibido el apoyo de organizaciones internacionales como la OMS, Médicos

Sin Fronteras, Amnistía Internacional y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el HIV/Sida. Sin embargo, la propuesta no cuenta con el apoyo de la industria farmacéutica, ni de muchos países de altos ingresos, incluidos Australia, Canadá, Japón, Noruega, Suiza, el Reino Unido y países de la Unión Europea. La mayor preocupación de estos países es que tales exenciones brindan un atajo a los competidores que buscan adquirir tecnología costosa. Sin embargo, este argumento se desgasta dada la escalada de la pandemia.

Aunque la necesidad de tal exención existe desde hace más de un año, la aparición de la variante omicron ha fortalecido la necesidad de la exención “TRIPS waiver”. Los EE.UU. reiteraron su respaldo a esta iniciativa el 26 de noviembre de 2021. El lunes 29 de noviembre, una coalición de sindicatos de sanidad de 28 países y territorios, que representan a más de 2.5 millones de trabajadores de la salud, presentó una queja ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, acusando a los países que se oponen a “TRIP waiver” de una violación de derechos.

No More Pandemics, una organización de base sin fines de lucro que aboga por la igualdad de vacunas, está alentando a las personas en el Reino Unido a escribir a sus miembros del parlamento para persuadirlos de que respalden la exención de los derechos de propiedad “TRIPS waiver”.

No está claro cómo impulsar mejor dicha exención. Quizás el trabajo de organizaciones internacionales, la defensa organizada de organismos profesionales respetados o las campañas de base de organizaciones como No More Pandemics serían las más efectivas. En última instancia, todos debemos hacer campaña por la equidad de las vacunas y la exención de los derechos de propiedad, porque hasta que todo el mundo tenga el mismo acceso a las vacunas, la pandemia seguirá amenazando la vida y el sustento en todo el mundo.

Bansal A. Vaccine equity: there is no time to waste. Bull World Health Organ. 2022 Jan 1; 100(1): 2–2A. Published online 2022 Jan 1. doi: 10.2471/BLT.21.287655 PMCID: PMC8722633