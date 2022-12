EL MAL USO DE LAS PATENTES DE FÁRMACOS

Actualizado 21 de diciembre, 2022

Los autores de un artículo publicado en el NEJM está investigando las formas en que las empresas farmacéuticas manipulan el sistema de patentes para mantener indebidamente los derechos de monopolio sobre los productos farmacéuticos, movimientos que potencialmente afectan el bienestar de los que necesitan esos medicamentos. En la competencia entre los productos farmacéuticos de marca y sus contrapartes genéricas, las compañías farmacéuticas utilizan el juego de patentes en su beneficio

Debido a que estos medicamentos están generando enormes ganancias, para proteger este resultado, las compañías farmacéuticas están utilizando las patentes como armas. Crean grandes «marañas de patentes», que son solo múltiples patentes que cubren el mismo producto. Estos “marañas de patentes” diseñadas para retrasar o disuadir a los competidores de ingresar al mercado.

Entre 2000 y 2018, las empresas farmacéuticas ganaron 8600 millones de dólares, mucho más que la mayoría de las industrias. Sin embargo, una vez que los genéricos ingresan al mercado, los precios de los medicamentos pueden caer en un 90%, lo que reduce las ganancias de los fabricantes de marca.

Un ejemplo de una empresa que emplea este sistema de patentes es Amarin, que posee más de 100 patentes sobre aceite de pescado, aunque el suplemento ha existido durante muchos años. Las empresas de genéricos tendrán que considerar todas estas patentes antes de lanzar una versión genérica del medicamento.

Otro ejemplo es el producto farmacéutico más vendido del mundo, Humira, fabricado por AbbVie con ingresos de casi $21 mil millones solo en 2021. AbbVie también utiliza espesantes de patentes para proteger a Humira, un inmunosupresor que se usa para tratar afecciones como la artritis, la psoriasis en placas y la enfermedad de Crohn. De acuerdo a los autores esta suma de dinero representa 57 millones de dólares por día” como resultado de haber solicitado al menos 247 patentes sobre Humira y actualmente poseen más de 132 patentes que cubren el medicamento.

Una segunda estrategia, a veces conectada, se llama perenne, en la que las empresas presentan patentes en serie para extender la vida útil del producto. Con Humira, aproximadamente el 90 % de las solicitudes de patentes se realizaron después de que el medicamento ya estaba en el mercado.

En Europa, es difícil recibir varias patentes sobre el mismo producto, lo que facilita la entrada en el mercado de medicamentos genéricos o estrechamente relacionados conocidos como “biosimilares”.

Los autores aclaran que lo que están haciendo estas firmas es completamente legal aunque están aprovechando el sistema de patentes y manipulando el sistema para maniobras para las que nunca fueron diseñadas las patentes.

También se conoce el caso de las patentes de inhaladores para el asma. Las patentes del medicamento para el asma albuterol expiraron en 1989. Sin embargo, además del medicamento, los pacientes necesitan los dispositivos que administran esos medicamentos. Después de crear nuevas marañas de patentes dirigidas a los dispositivos de administración de inhaladores, las compañías farmacéuticas pudieron generar $14 mil millones adicionales en ingresos.

Wouters OJ, Feldman WB, Sean Tu S. Product Hopping in the Drug Industry – Lessons from Albuterol. N Engl J Med 2022 ;387:1153-6.