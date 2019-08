EL GOBIERNO DE JAPÓN OTORGA FONDOS PARA UN PROYECTO DE EMBRIONES DE RATAS Y RATONES CON CÉLULAS HUMANAS

Actualizado 1 de agosto, 2019

El pasado 26 de julio en una nota en Nature Communication se dio a conocer que un proyecto científico entre las Universidades de Tokio y Stanford en los EE.UU. para la creación de embriones de ratas y ratones con células humanas ha recibido fondos estatales luego que la ley que prohibía estos estudios después de los 14 días o la implantación en útero subrogado fue derogada. El objetivo final de este proyecto es la obtención de órganos que puedan ser trasplantados en seres humanos con afecciones terminales de los mismos. La estrategia se basa en crear un embrión sin el gen requerido para el desarrollo de un órgano, en principio el páncreas, e inyectarle células madre pluripotentes (iPS).

Es importante tener en cuenta que esta información se basa en una comunicación aclaratoria y no desde un trabajo publicado, aunque los autores tienen vasta experiencia en estos temas y han declarado ser muy cautelosos en la progresión de estos estudios. No se seguirán los híbridos más allá de los 14.5 días en ratones y 15.5 días en ratas que es cuando los órganos del animal ya están formados. También planean híbridos en cerdos estudiados hasta los 70 días. Los comités de ética consideran un riesgo la posibilidad que células no humanas migren hasta el cerebro y afecten las funciones cognitivas. A esto los autores contestan que cuentan con las técnicas suficientes para desarrollar el órgano específico.

Cyranoski D. Japan approves first human-animal embryo experiments. Nature Comm 26 July 2019, doi: 10.1038/d41586-019-02275-3.

Masaki H, Nakauchi H.Interspecies chimeras for human stem cell research. Development 2017; 144:2544-47.