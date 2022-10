EL EFECTO DE LOS ANTIBIÓTICOS EN EL MICROBIOMA INTESTINAL DE LOS ENFERMOS CON CÁNCER DE PULMÓN TRATADOS CON QUIMIOTERÁPICOS

Actualizado 26 de octubre, 2022

En los últimos años se han obtenido datos con evidencias que vinculas el microbioma intestinal (GM) y la respuesta inmune contra el cáncer tratado con inmunoterapia. La evasión inmunitaria, como la expresión de proteínas de puntos de control inmunitarios, es un sello distintivo de la carcinogénesis.

En la última década, los inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI) han tenido éxito en el tratamiento de ciertas neoplasias malignas sólidas aunque los peores resultados se obtienen en los afectados con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) tratados con antibióticos (ABX) antes de la ICI.

Dado que los ABX induce una “disbiosis intestinal”, el término para un microbioma desordenado, esto sugiere un vínculo entre la actividad de GM y ICI, que podría tener implicaciones importantes para los resultados terapéuticos.

En una revisión reciente se repasan los principales puntos de este tema. Sus autores concluyen que hay una evidencia preclínica de un efecto significativo de la composición de GM en los resultados de ICI señalando un mecanismo de cómo el GM puede movilizar el sistema inmunológico contra el cáncer con evidencia clínica que los ABX tiene un efecto nocivo en los resultados del NSCLC tratado con ICI, más allá del explicado por las características clínicas iniciales de fragilidad o la biología de la enfermedad que subyacen a la indicación del tratamiento con antibióticos.

Los ABX seguirán siendo necesario para la infección intercurrente y, en general, se necesita un uso juicioso. Es prematuro en este momento recomendar un probiótico particular para aumentar el efecto anticancerígeno de ICI o para reducir la incidencia/gravedad de IRAE, fuera de un ensayo clínico. Con los métodos emergentes para estandarizar la medición del microbioma y los ensayos clínicos de terapias dirigidas al microbioma que ya están en progreso, la próxima década bien puede ver la medición y alteración del GM para pacientes que se someten a ICI por NSCLC como un componente clave de la atención clínica de rutina para maximizar respuesta y minimizar la toxicidad.

Bredin P, Naidoo J. The gut microbiome, immune check point inhibition and immune-related adverse events in non-small cell lung cancer. Cancer Metastasis Rev 2022; 41:347-66.