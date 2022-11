EFECTOS POSITIVOS A LARGO PLAZO DEL ANIFROLUMAB EN EL LUPUS

Actualizado 11 de noviembre, 2022

El tratamiento del lupus eritematoso sistémico es un desafío, debido a la complejidad de la enfermedad en sí, así como a los tratamientos como los corticosteroides orales que pueden reducir la actividad de la enfermedad, pero también suponen una carga significativa para los pacientes cuando se usan en dosis altas y a largo plazo.

El interferón tipo I (IFN) es un poderoso activador inmunológico que está presente en niveles altos en la mayoría de los afectados con lupus. En la revista Arthritis & Rheumatology se publica un artículo con resultados positivos del primer ensayo a largo plazo controlado con placebo de anifrolumab, un anticuerpo monoclonal humano que se dirige al receptor de IFN tipo I, en pacientes con lupus.

En el ensayo de extensión a largo plazo de dos ensayos anteriores de fase 3, los pacientes continuaron con anifrolumab 300 mg, cambiaron de anifrolumab 150 mg a 300 mg, o se volvieron a aleatorizar de placebo a anifrolumab 300 mg o continuaron con placebo, administrado cada 4 semanas. y todos los pacientes también recibieron terapia estándar. Anifrolumab se administró como infusión intravenosa.

El tratamiento con anifrolumab se toleró bien y tuvo un perfil de seguridad a largo plazo aceptable, al mismo tiempo que mantuvo la reducción de la actividad de la enfermedad lúpica y redujo o eliminó la necesidad de medicamentos con esteroides.

Kalunian KC, Furie R, Morand EF et al. A Randomized, Placebo-Controlled Phase III Extension Trial of the Long-Term Safety and Tolerability of Anifrolumab in Active Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol 2022 Nov 11. doi: 10.1002/art.42392. Online ahead of print.