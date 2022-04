EFECTO BENEFICIOSO DE LA TERAPIA DE CONVERSACIÓN EN LA DEPRESIÓN DE LOS ENFERMOS CON ALZHEIMER

Actualizado 26 de abril, 2022

Los cuadros de ansiedad y depresión son comunes en las personas que viven con demencia y deterioro cognitivo leve. Por ahora se desconoce la mejor manera de tratar estos síntomas, ya que los medicamentos que se usan a menudo para tratar estos síntomas pueden no ser efectivos para las personas con demencia y pueden causar efectos secundarios.

Los datos señalan que las personas con demencia tienen el doble de probabilidades que otras personas de su edad de ser diagnosticadas con un trastorno depresivo mayor. Se estima que el 16 % de las personas con demencia experimentan depresión, pero esto puede llegar al 40 %, por lo que existe una gran necesidad de tratamientos efectivos. La depresión y la ansiedad también pueden aumentar la gravedad del deterioro neurológico en sí mismo, lo que reduce la independencia y aumenta el riesgo de ingresar a la atención a largo plazo.

Los hallazgos del reciente meta análisis Cochrane (29 estudios con un total de 2600 casos) son importantes porque es la primera revisión que muestra que las intervenciones psicológicas (terapias de conversación) son efectivas y valiosas en el contexto de medicamentos ineficaces para la depresión en la demencia. La revisión también muestra que pueden proporcionar un beneficio adicional en términos de mejorar la calidad de vida y la función diaria del paciente.

Los investigadores piden que se revisen las pautas clínicas para la demencia para recomendar terapias psicológicas y, específicamente, la Terapia Cognitiva Conductual (TCC).

De esta manera las intervenciones psicológicas tienen el potencial de mejorar el bienestar del paciente aunque se necesitan más estudios de alta calidad para investigar qué tratamientos son más efectivos y para evaluar el efecto de las intervenciones psicológicas en pacientes con deterioro cognitivo leve.

Orgeta V, Qazi A, Spector AE, Orrell M. Psychological treatments for depression and anxiety in dementia and mild cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009125.pub2