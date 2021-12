EFECTIVIDAD DEL DUPILUMAB EN EL ASMA MODERADA A GRAVE EN NIÑOS DE 6-11 AÑOS DE EDAD

Actualizado 9 de diciembre, 2021

En un ensayo clínico multicéntrico (diseño de ensayo doble ciego) publicado en el NEJM el dupilumab redujo la tasa de ataques de asma graves y mejoró la función pulmonar y el control del asma en niños de 6 a 11 años.

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal dirigido a mitigar la inflamación tipo 2, ha sido aprobado para el tratamiento del asma en adultos y adolescentes durante varios años y ahora su uso se ha extendido a los niños

Los niños fueron asignados al azar para recibir una inyección subcutánea de dupilumab o placebo además de su terapia estándar cada dos semanas durante un año.

La mayoría de los niños en el ensayo tenían marcadores de inflamación tipo 2: niveles elevados de eosinófilos y / o niveles elevados de óxido nítrico en el aire exhalado. La tasa de exacerbaciones graves (síntomas que requieren tratamiento con esteroides sistémicos, necesidad de atención de emergencia u hospitalización) se redujeron en casi un 60%.

Dupilumab no fue eficaz para la pequeña cantidad de niños en el ensayo que no tenían evidencia de inflamación tipo 2.

El ensayo demostró que dupilumab era seguro con pocos efectos adversos: aumentos en los niveles de eosinófilos en sangre o infecciones parasitarias leves y muy pocos participantes tuvieron que suspender el dupilumab debido a reacciones adversas.

