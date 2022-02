DUDAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LOS FITOESTEROLES EN LA SALUD HUMANA

Actualizado 3 de febrero, 2022

Los fitoesteroles son compuestos lipídicos formados en plantas que se ingieren con alimentos y que con frecuencia se añaden a diversos alimentos debido a su capacidad de reducir la colesterolemia.

Las concentraciones séricas de fitoesteroles están bajo estricto control genético. Por otro lado, los fitoesteroles son similares a los colesteroles y pueden depositarse en las paredes vasculares, lo que puede provocar aterosclerosis. En los últimos años ha habido una considerable discusión acerca de los beneficios de los fitoesteroles en la salud humana.

Científicos de 22 instituciones de Alemania, Finlandia y Austria realizaron un análisis de asociación genética de las concentraciones de fitoesteroles en la sangre de casi 10 000 sujetos. Usando un método para determinar la influencia de los factores de riesgo variables en las enfermedades y factores genéticos , el equipo logró inferir relaciones causales entre los fitoesteroles, el colesterol y la enfermedad coronaria al identificar siete regiones en el genoma que están asociadas con las concentraciones de fitoesteroles en la sangre . Los autores sugieren que existirían efectos causales negativos de los fitoesteroles (sitoesterol) , tanto directos como indirectos, mediados por el colesterol sobre el riesgo de enfermedad coronaria y si bien los datos deben ser reproducidos y verificados en otros estudios, llaman la atención sobre altas concentraciones de fitoesteroles como factor de riesgo.

Estos genes, o sus productos y funciones, representan objetivos potenciales para el desarrollo de fármacos en el futuro.

Scholz M, Horn K, Pott J et al. Genome-wide meta-analysis of phytosterols reveals five novel loci and a detrimental effect on coronary atherosclerosis. Nat Commun 2022 Jan 10;13(1):143. doi: 10.1038/s41467-021-27706-6.