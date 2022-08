DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE COLON MEDIANTE UNA “BIOPSIA LÍQUIDA”

Actualizado 22 de agosto, 2022

El cáncer colorrectal (CCR) de inicio temprano (EOCRC) es una entidad clínica y molecular distinta con resultados de supervivencia deficientes en comparación con el CCR de inicio tardío. Aunque la incidencia de EOCRC está aumentando, las estrategias actuales de detección de CRC tienen varias limitaciones en el rendimiento del diagnóstico para EOCRC. De acuerdo a estas consideraciones es claro que se necesitan biomarcadores novedosos y fiables para la detección de EOCRC.

El objetivo de un nuevo estudio realizado en 14 instituciones de diversos países fue desarrollar una firma de micro ARN circulante (miARN) para el diagnóstico de pacientes con EOCRC.

Se encontraron 4 miRNAs expresados en muestras de sangre. Una firma de combinación de estos 4 miARN (miR-193a-5p, miR-210, miR-513a-5p y miR-628-3p) produjo un área bajo la curva de 0.92 para identificación de EOCRC en la cohorte de entrenamiento. A continuación, se confirmó el rendimiento del panel de miARN en una cohorte de validación independiente (área bajo la curva, 0.88. Además, el panel de miARN identificó a los pacientes con EOCRC en etapa temprana. La expresión disminuida de miARN en muestras de plasma posquirúrgicas indicó su especificidad tumoral.

Nakamura K, Hernández G, Sharma GG et al. A Liquid Biopsy Signature for the Detection of Patients with Early-Onset Colorectal Cancer. Gastroenterology. Date: Available online 16 July 2022.DOI:https://doi.org/10.1053/j.gastro.2022.06.089