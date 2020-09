DE COMO CHARLES SHERRINGTON SALVÓ LA VIDA DE SU SOBRINO EN 1894 AL INYECTARLE SUERO ANTIDIFTÉRICO ELABORADO POR EL MISMO

Actualizado 27 de septiembre, 2020

Charles Scott Sherrington (Gran Bretaña 1857-1952) fue un notable médico neurofisiólogo que obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1932 por sus estudios sobre las funciones de la corteza cerebral. Aquí traemos una anécdota poco conocida que describe una intervención del investigador para salvarle la vida a su sobrino de 7 años afectado por difteria. Los detalles se encuentran en un número de 1948 de la revista Notes and Records of the Royal Society, la nota incluye una copia de la carta manuscrita de Sherrington a propósito del incidente.

En resumen, Sherrington, con el entonces director, el Dr. Armand Ruffer, inyectaban toxina diftérica a Tommy, un caballo, en la Brown Institution of Preventive Medicine, en Sudbury, 97 km al noreste de Londres para obtener antitoxina diftérica. Un día Sherrington recibió un mensaje “como un rayo en el cielo azul” de su cuñado avisándole que su único hijo de siete años estaba muy grave, enfermo de difteria. Durante la noche, a la luz de un farol, Sherrington extrajo sangre del caballo con las mejores condiciones de asepsia que pudo y se decidió a tratar a su sobrino a pesar que Ruffer le había advertido que todavía el caballo no “estaba todavía maduro” ,que el suero solo había sido probado en cobayos y no estaban seguros de la dosis que debía ser usada. Sherrington dejó decantar la sangre conservada en hielo y a la mañana-era domingo- tomó un tren desde Londres hacia Lewes, en el sureste de Inglaterra, cerca de donde vivía su cuñado. Portaba varios frascos con el sureo y pequeñas jeringas. El médico local, el Dr. Fawssett, lo estaba esperando y le dijo que hiciese lo que quisiera con el niño porque estaría muerto para la hora del té. Juntos le inyectaron el suero al niño que respiraba con dificultad y que no había reconocido al tío. El médico se retiró y Sherrington se quedó al lado de su sobrino. A la tarde el niño estaba mejor, casi un milagro, con un progreso ininterrumpido. El día martes Sherrington volvió a Londres. El Dr. Ruffer le recomendó que le hiciese llegar la noticia a Joseph Lister ya por entonces una celebridad. Sabemos que el niño sobrevivió y que fue oficial en la primera guerra mundial. Esa fue la primera vez que se utilizó el suero antidiftérico en Inglaterra.

Sir Charles Sherrington’s first use of diphtheria antitoxin made in England. Notes Rec.R. Soc.Lond. 1948; 5: 156-98. .https://doi.org/10.1098/rsnr.1948.0021.