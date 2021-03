CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA VARIENTE VIRAL P.1 EN MANAOS, BRASIL

Actualizado 5 marzo, 2021

Durante la primera ola de la pandemia, la ciudad de Manaos experimentó una de las tasas de infección más altas del mundo. Cerca de dos tercios de los residentes estaban infectados en octubre de 2020, lo que llevó a algunos investigadores a predecir que la inmunidad de toda la población podría causar la desaparición de nuevas infecciones. Sin embargo, en enero de 2021 se identificó una nueva variante del coronavirus, llamada P.1, durante un período de aumento de las hospitalizaciones en la ciudad y vincularon la variante a algunos casos de reinfección.

Para caracterizar aún más la variante, un grupo multicéntrico analizó genomas virales de 184 muestras humanas obtenidas en Manaos entre noviembre y diciembre. En total intervinieron 32 instituciones de Gran Bretaña, Brasil (San Pablo, Belo Horizonte), EE.UU y Europa continental.

El estudio demuestra que la variante tiene 17 mutaciones que alteran las proteínas del SARS-CoV-2 y entre estas mutaciones se encuentran los cambios en la proteína spike del SARS-CoV-2 que se han relacionado previamente con una mayor transmisión y evasión inmunitaria.

En base a modelos de propagación de la P.1 y sus posibles efectos durante la segunda ola en Manaos, los investigadores estimaron que la variante era 1.4-2.2 veces más transmisible que otros linajes y que pudo evadir parte de la inmunidad conferida por infecciones anteriores. De esta manera la variante P.1 podría estar provocando reinfecciones y la segunda ola de COVID-19 en la ciudad.

El trabajo, aun sin revisión por pares, ha sido presentado en forma de preprint en el depositario GitHub, una plataforma de desarrollo colaborativo que aloja proyectos de diversa índole y que pertenece a Microsoft. En este como en otros depositarios de preprints el trabajo todavía no ha sido sometido a la revisión de pares y por eso se debe proceder con cautela en la interpretación de los datos.

