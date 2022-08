ASOCIACIÓN ENTRE DIETA VEGETARIANA DE MUJERES Y FRACTURA DE CADERA

Actualizado 11 de agosto, 2022

Las dietas vegetarianas han ganado popularidad en los últimos años siendo del 5-7 % el % de personas que la utilizan en Gran Btetaña. A menudo se percibe como una opción dietética más saludable, con evidencias que muestra que una dieta vegetariana puede reducir los riesgos de varias enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer en comparación con las dietas omnívoras. También hay un llamado mundial para reducir el consumo de productos animales en un esfuerzo por abordar el cambio climático.

Sin embargo las dietas basadas en plantas se han relacionado con una mala salud ósea, pero ha faltado evidencia sobre los vínculos con el riesgo de fractura de cadera.

La investigación de la Universidad de Leeds, publicada en la revista BMC Medicine, investigó el riesgo de fractura de cadera en carnívoros ocasionales; personas que comen pescado pero no carne roja y vegetarianos .

El estudio incluyó 26 318 mujeres donde se observaron 822 casos de fractura de cadera durante aproximadamente 20 años, lo que representó poco más del 3 % de la población de la muestra. Después del ajuste por factores como el tabaquismo y la edad, los vegetarianos fueron el único grupo de dieta con un riesgo elevado de fractura de cadera.

Este estudio es uno de los pocos estudios que comparan el riesgo de fractura de cadera en vegetarianos y carnívoros en los que se confirmó la ocurrencia de fractura de cadera a partir de registros hospitalarios.

Los autores del trabajos enfatizan la necesidad de más investigación sobre las causas exactas de por qué los vegetarianos tenían un mayor riesgo de fractura de cadera.

