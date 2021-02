APORTES DE LA CIENCIA ARGENTINA A LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA COVID

Actualizado 26 febrero, 2021

En un comentario publicado en la fecha de hoy en Nature Immunology , Gabriel Rabinovich y Jorge Geffner detallan los aportes de la ciencia argentina para contrarrestar los efectos de la pandemia covid.

Describen los tests serológicos para evaluar la respuesta de anticuerpos, protocolos para la detección de SARS-CoV-2 sin extracción del ARN y nuevos tests diagnósticos por amplificación isotérmica. Asimismo se encuentran en progreso plataformas para medir la respuesta de linfocitos T en enfermos recuperados como en personas vacunadas. Lo mismo con avances en terapias y prevención como los estudios realizados en plasma de convalecientes- entre ellos- los publicados en Medicina B Aires- , ensayos en fase 3 para la vacuna Pfizer. De no menor importancia están los adelantos como un biobanco para preservar sangre de 1000 enfermos con su análisis virológico e inmunológico. Se desarrollaron barbijos, kits de testeo y los análisis sobre los efectos sociológicos y psicológicos de la pandemia y los análisis de datos. El Ministerio de Ciencia y Técnica, universidades, fundaciones e instituciones privadas apoyaron la realización de estos estudios.

Rabinovich GA, Geffner J. Facing up to the COVID-19 pandemic in Argentina. Nature Immunology 2021; 22:264-5.