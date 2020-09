UN TRABAJO PIONERO DE 1907 SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL PLASMA DE CONVALECIENTES PARA LA PROFILAXIS DEL SARAMPIÓN

Actualizado 21 de septiembre, 2020

En 1907 Francesco Cenci, un médico italiano que trabajaba en Campello sul Clitunno, una pequeña ciudad del centro de Italia, cerca de Perugia, alejado de los ámbitos académicos, publicó un artículo en el que describe el uso del plasma de enfermos convalecientes para la profilaxis del sarampión. El trabajo sale a la luz por medio de un artículo recién aparecido donde se encuentra el facsímil del trabajo de Cenci en una revista local de pediatría y en italiano, Rivista di Clinica Pediátrica, listado en la base MEDLINE hasta 1970. Presentamos la referencia para los interesados en el desarrollo de la historia del uso de plasma de convalecientes para diversas enfermedades. Cenci conocía que una vez curado de sarampión era muy poco probable un nuevo contagio y supuso la presencia de un factor sérico protector. Con esto a mano, realizó una sangría de 600 ml de un hombre de 20 años luego de tres semanas de haberse recuperado del sarampión y se lo inoculó a cuatro niños de entre 4 y 8 años y que no contrajeron la enfermedad a diferencia de sus hermanos convivientes. Antes de esto Cenci se aseguró que el suero no provocara reacciones generales o locales. Lo inyectó en el peritoneo de un conejo y en sí mismo, sin mayores efectos.

Marsonó P, Cozza A, De Silvestro G. The true historical origin of convalescent plasma therapy. Transfus Apher Sci 2020;102847. doi: 10.1016/j.transci.2020.102847. Online ahead of print.