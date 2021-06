UTILIDAD DEL PLASMA DE CONVALECIENTES EN ENFERMOS CON CANCER HEMATOLÓGICO Y CON COVID

Actualizado 17 de junio, 2021

Un gran estudio retrospectivo multicéntrico de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, EE.UU. concluye en que el plasma de enfermos convalecientes de COVID mejora en forma muy significativa la probabilidad de supervivencia entre los pacientes con cáncer hematológicos y hospitalizados con COVID-19.

Los responsables del estudio analizaron los datos de los casos para comparar la mortalidad a 30 días de 966 adultos hospitalizados con un cáncer de la sangre, como leucemia, linfoma o mieloma múltiple, que también fueron diagnosticados con COVID-19. Los enfermos, cuya edad promedio era de 67 años, fueron hospitalizados en algún momento desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 21 de enero de 2021, debido a complicaciones del COVID-19.

De los pacientes estudiados, 143 recibieron plasma de convaleciente y 823 no. De los 338 pacientes ingresados en UTI debido a síntomas graves de COVID-19, como dificultad para respirar o trastornos cardíacos, los que recibieron el tratamiento tenían más del doble de probabilidades de sobrevivir.

De esta forma los datos, recopilados como parte de un registro nacional, indican que los que recibieron plasma de donantes convalecientes que se habían recuperado de COVID-19 tuvieron una tasa de mortalidad del 13% en comparación con el 25% de los que no lo recibieron.

La diferencia fue mayor aún entre los internados en grave estado ingresados en las UTI. En estos casos tratados con plasma tuvieron una tasa de mortalidad del 16 % en comparación con el 47% de los que no recibieron el tratamiento.

Entre las limitaciones del estudio, sus autores señalan la naturaleza retrospectiva y variables no medidas, como el momento exacto de la administración de plasma de convalecientes con respecto a la fecha del diagnóstico de COVID-19, los títulos de anticuerpos y los niveles en el plasma que se administró, y si se administraron dosis repetidas.

Thompson MA, Henderson JP, Shah PK et al. Association of Convalescent Plasma Therapy With Survival in Patients With Hematologic Cancers and COVID-19. JAMA Oncol. Published online June 17, 2021. doi:10.1001/jamaoncol.2021.1799