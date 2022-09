UTILIDAD DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PÁNCREAS

Actualizado 12 de septiembre, 2022

El cáncer de páncreas tiene la menor tasa de supervivencia a cinco años entre los cánceres y se piensa que la detección temprana es la mejor manera de mejorar el pronóstico sombrío, ya que el pronóstico empeora significativamente una vez que el tumor crece más de 2 centímetros.

La tomografía computada (TC) es la mejor técnica para la detección del cáncer de páncreas, pero pasa por alto alrededor del 40 % de los tumores de menos de 2 centímetros.

Investigadores en Taiwán han desarrollado una herramienta de detección asistida por computadora (CAD) que utiliza un tipo de IA llamado aprendizaje profundo para detectar el cáncer de páncreas.

En otros trabajos habían distinguido con precisión el cáncer de páncreas del páncreas no canceroso. Este es un avance importante considerando que el páncreas bordea múltiples órganos y estructuras y varía ampliamente en forma y tamaño.

El estudio abarcó 546 casos con cáncer de páncreas y 733 participantes de control. La herramienta logró una sensibilidad del 90 % y una especificidad del 96 % en el conjunto de pruebas internas.

La validación siguió con un conjunto de 1473 exámenes CT individuales de instituciones de todo el país. La herramienta logró una sensibilidad del 90 % y una especificidad del 93 % para distinguir el cáncer de páncreas de los controles en ese grupo. La sensibilidad para detectar cánceres de páncreas de menos de 2 centímetros fue del 75%.

Los autores concluyen que esta herramienta puede servir como complemento para que los radiólogos mejoren la detección del cáncer de páncreas.

Chen P-T, Wu T, Wang P et al. Pancreatic Cancer Detection on CT Scans with Deep Learning: A Nationwide Population-based Study. Radiology. Published Online:Sep 13 2022https://doi.org/10.1148/radiol.220152