Actualizado 7 de octubre 2021

Cada año el virus del dengue infecta a unos 96 millones (hay datos que indican que serían unas 400 millones) de personas en todo el mundo, enfermando a millones y matando a miles de ellos sin que exista al momento un antiviral disponible para su combate.

Investigadores del Instituto KU Leuven Rega y CD3 (Bélgica) y otros laboratorios en colaboración con la empresa Janssen desarrollaron lo que se considera un potente inhibidor del virus del dengue (JNJ-A07) con la finalidad de su tratamiento y prevención.

El estudio realizado en forma experimental con diferentes materiales y técnicas comprobó que el agente es efectivo contra todas las variantes del virus y será comercializado en forma de tabletas. El estudio comenzó en 2009 con el cribado de miles de posible agentes antivirales hasta el descubrimiento del que fue publicado.

El inhibidor evita la interacción entre dos proteínas virales ( NS3–NS4B) que forman parte del mecanismo de copiado del material genético del virus y al bloquearlo el virus ya no puede copiar su material genético y como resultado, no se producen nuevas partículas de virus.

Se estima que 4.9 mil millones de personas están en riesgo de enfermarse por este agente y por eso la entrada en el arsenal terapéutico de esta nueva droga es esperada en todo el mundo.

Kaptein SJF, Goethals O, Kiemel D et al. A pan-serotype dengue virus inhibitor targeting the NS3-NS4B interaction. Nature 2021 Oct 6. doi: 10.1038/s41586-021-03990-6. Online ahead of print.