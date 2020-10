TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICOS DE LA APENDICITIS

Actualizado 13 de octubre, 2020

El tratamiento con antibióticos de la apendicitis sin complicaciones ha sido descripto desde hace varios años y un meta análisis publicado el año pasado concluye que su utilización en adultos y niños era posible aunque con mayores complicaciones que con el tratamiento quirúrgico1.

Un nuevo estudio publicado en el NEJM por el grupo CODA (Comparing Outcomes of antibiotic Drugs and Appendectomy)2 apoya la conclusión del meta análisis mencionado con nuevos datos apoyando la idea que los antibióticos pueden ser una buena opción para algunos pacientes con apendicitis.

El estudio incluyó 1552 casos (mayores de 18 años) en 25 hospitales que fueron asignados a un procedimiento laparoscópico (96 % de los casos de cirugía) o a un ciclo de 10 días con antibióticos. El resultado primario fue el estado de salud a los 30 días, evaluado con el cuestionario europeo Quality of Life-5 Dimensions.

En el grupo de antibióticos, el 29% se tuvo que someter a una apendicectomía a los 90 días, incluido el 41% de los que tenían apendicolitos y el 25% de los que no lo tenían. Las complicaciones fueron más frecuentes en el grupo de antibióticos que en el grupo de apendicectomía (8.1 vs 3.5 %). En los casos con apendicolitos los valores fueron 20.2 vs 3. %. La tasa de eventos adversos graves para los grupos antibióticos y cirugía fueron de 4.0 y 3.0 %.

Los autores concluyen que el tratamiento con antibióticos no fue inferior a la apendicectomía sobre la base de los resultados de una medida estándar del estado de salud y que los médicos tratantes deben discutir estas posibilidades con los enfermos.

Un editorial3 acompaña al artículo en el mismo número de la revista, recalcando la necesidad de proceder con cautela en estos casos y está más abajo citado.

1. Podda M , Gerardi C, Cillara N et al. Antibiotic treatment and appendectomy for uncomplicated acute appendicitis in adults and children: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2019; 270:1028-40.

2. CODA Collaborative, Flum RD, Davidson GH et al. A Randomized trial comparing antibiotics with appendectomy for appendicitis. N Engl J Med 2020 Oct 5. doi: 10.1056/NEJMoa2014320. Online ahead of print.

3. Jacobs D. Antibiotics for Appendicitis — Proceed with Caution. N Engl J Med 2020. October 5, 2020. DOI: 10.1056/NEJMe2029126.