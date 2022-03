TERAPIA GÉNICA EN LA ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES

Actualizado 3 de marzo, 2022

La posibilidad de emplear terapias génicas en el tratamiento de las patologías que afectan a los seres humanos tuvo desde sus momentos iniciales a los modelos de enfermedades hematológicas e inmunológicas como un objetivo ideal. Uno de estos motivos reside en la facilidad de tomar a las células hematopoyéticas directamente desde la médula ósea o desde la sangre periférica.

La anemia de células falciformes es una enfermedad constitucional caracterizada por una hemoglobina anormal que al desoxigenarse se polimeriza y entonces precipita produciendo crisis vasooclusivas y hemólisis. En la experiencia de Kanter et al en el New England Journal of Medicine recientemente publicada, este grupo trató dentro de un ensayo Fase 1 / 2 a 35 pacientes a quienes se les extrajo células hematopoyéticas y se les insertó a través de un vector lentiviral una forma de hemoglobina que tiene propiedades antipolimerizantes por la inserción de un residuo glutamina en la hemoglobina (HbT87Q )

La estrategia de inducir mediante algunas drogas la producción de Hb fetal (que no polimeriza al desoxigenarse) ha sido uno de los pilares del tratamiento de control de esta enfermedad, y en rigor de verdad el único tratamiento curativo hasta el presente se encontraba representado por el trasplante alogénico con un donante familiar HLA idéntico.

La forma propuesta por Kanter et al, se basó en primero producir un número de células progenitoras hematopoyéticas con la modificación genética introducida y luego de realizar una mieloablación, efectuar el trasplante autólogo del producto genéticamente modificado. De este modo, hubo una disminución de las crisis en los pacientes tratados, y la hemoglobina modificada se detectó en el 40% del total de la Hb estudiada. Siguió existiendo cierto nivel de hemólisis subclínica en los pacientes.

Estos resultados son muy promisorios. Sin dudas, se debe tener un seguimiento a largo plazo respecto a la perdurabilidad de la producción de Hb modificada, ya que no es infrecuente el “escape” de los acondicionamientos mieloablativos en el trasplante hematopoyético, así como cuestiones ligadas a complicaciones relativas a la inestabilidad que producen estos tratamiento en segundas neoplasias como mielodisplasia y otros trastornos hematológicos. La anemia de células falciformes es una enfermedad prevalente en países pobres y la altísima complejidad de la metodología de terapia génica pone en un punto de cuestión la aplicabilidad masiva de esta técnica. Pero eso no debería ser un obstáculo insalvable para el progreso, solo un punto más, difícil por cierto, para resolver y seguir adelante.

Kanter J, Walters MC, Krishnamurti L et al. Biologic and Clinical Efficacy of LentiGlobin for Sickle Cell Disease. N Engl J Med. 2022 Feb 17;386(7):617-628. doi: 10.1056/NEJMoa2117175. Epub 2021 Dec 12.