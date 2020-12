SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS EN ARGENTINA AL 27 DE NOVIEMBRE. SOBRE INJUSTICIAS VIEJAS Y NUEVAS.

Última duplicación de muertes: el 26 de septiembre con 19 000 y ayer pasamos las 38 000. Pasaron 62 días. A partir de ahora, con muertes en descenso, podemos estimar menos de 200 muertes por día, y considerando la llegada de las vacunas, sin contratiempos y con la vacunación apropiada a los grupos de riesgo, tal como está proyectado. Con todos esos condicionantes cumplidos, es muy probable que no tengamos que enfrentar una nueva duplicación.

Fecha Número muertes Tiempo de duplicación

29/05/2020 520 24

22/06/2020 1043 24

15/07/2020 2050 23

5/08/2020 4106 21

28/08/2020 8271 23

26/09/2020 19002 29

27/11/2020 38216 62

Y pensamos que esas muertes fueron en soledad y aislamiento, con muy pequeños grupos familiares, según las normas establecidas. No solamente las muertes por COVID sino las muertes por otras causas. Y pensamos que se produjo, para algunos una injusticia, y para otros una diferencia, en ambos casos quizás inevitable. La aglomeración, el poco cuidado de esa multitud doliente que acompañó a Diego cuando muchos otros fueron acompañados por la soledad. Veremos si dentro de 10 días, este hecho histórico, no se refleja en un aumento de casos.

Cuando la epidemia se está controlando, por ejemplo, en 3 días a fines de agosto, Quilmes tuvo 1201 casos, ahora 158 casos (pasó de 400 por día a 52 por día). Quilmes llegó a tener entre 600 y 700 casos por día. Ayer se llegó a 28.2 % de positividad en los hisopados. Nos estamos acercando a ese mágico 10 % de la OMS. Desde junio no estábamos en esos valores.

Pero también, y teniendo en cuenta esta mejor situación y posibilidades, creemos necesario el permanente mensaje de continuar con los cuidados establecidos.

Un poco más sobre mortalidad por COVID-19. En un artículo de revisión sistemática1 sobre un total de 69 093 pacientes ingresados en salas de cuidados críticos, hubo un 32.3% de mortalidad. 58% de los ingresados a UTI requirieron asistencia respiratoria mecánica y, de estos pacientes, falleció el 59%. Y ayer en la presentación del Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología se reportaron los datos de mortalidad de pacientes 500 pacientes en ARM de los que fallecieron 263.

Pandemia reveladora de las injusticias y desigualdades en que vivíamos y vivimos.

1. La detección de anticuerpos contra el SARS-CoV2 en una muestra representativa de habitantes de Mumbai2 se demostró que los habitantes de “slums” tuvieron una prevalencia de entre el 51 y el 57.8 %, mientras que los que vivían en otras áreas residenciales, tuvieron una prevalencia de entre el 11.4 y el 17.4 %.

2. En el artículo de Serina Chang et al3 demuestran que, en almacenes de 8 de 10 áreas metropolitanas, los clientes de barrios pobres tenían 2.19 veces mayor riesgo de contagiarse que los de barrios de clase media o alta. Con los datos de movilidad se vio que los almacenes de los barrios pobres tenían 59% más de visitantes por hora y por metro cuadrado y, esos clientes, permanecían un 17% más de tiempo en el lugar.

3. Por último, y extraído de la presentación del día 27/11 del Dr. Julio Ramírez, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, vemos que cuando se hace la geo-referenciación de los casos de COVID-19 de la ciudad de Louisville, esta coincide exactamente con la pobreza (US Census Bureau). Por supuesto que eso explica la mayor incidencia en habitantes de raza negra o en hispanos.

Esta pandemia por coronavirus muestra las injusticias y desigualdades tanto en la vida como en la muerte.

Marcelo Beltrán – Claudia Leroux

marcelobeltran2002@yahoo.com.ar

1. Serafim R. et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with COVID-19 infection: a systematic review. Clin Microbiol Infect 2020 Oct 23. doi: 10.1016/j.cmi.2020.10.017

2. Kolthur-Seetharam U. et al. SARS-CoV2 Serological Survey in Mumbai. MedRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.27.20182741

3. Chang S. et al. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2923-3