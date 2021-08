SEGURIDAD DE LA TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN LA DEPRESIÓN GRAVE

Actualizado 28 de julio, 2021

Desde hace décadas, numerosos estudios han confirmado la efectividad de la terapia electro convulsiva (TEC) como un procedimiento útil para personas con depresión resistente al tratamiento. Hasta el 80 por ciento de las personas con depresión grave que reciben TEC logran la remisión. Sin embargo, a pesar de esos datos, solo el 1 % con depresión grave alguna vez reciben TEC, probablemente debido a preocupaciones sobre los efectos secundarios de la TEC, como complicaciones cognitivas y médicas.

En la región de Ontario, Canadá, se concretó un estudio en personas con depresión tratados con terapia electro convulsiva. Un estudio de cohorte retrospectivo emparejado por puntajes de propensión que analizó los registros psiquiátricos de más de 10.000 pacientes cuya depresión era lo suficientemente grave como para requerir al menos tres días de hospitalización y comparó el riesgo de hospitalización médica o muerte dentro de los 30 días para los que recibieron TEC en comparación con los que no la recibieron. Dos tercios de la población eran mujeres y la mediana de edad fue de 56.6 años. El estudio comprendió diez años, desde 2007 hasta 2017.

El estudio, uno de los más grandes realizados hasta el presente, publicado en Lancet Psychiatry, demostró que entre las personas hospitalizadas por depresión, la terapia electroconvulsiva no se asocia a efectos adversos de importancia mientras que disminuye en forma significativa las ideas suicidas.

Kaster TS, Vigod SN, Gomes T, Sutradhar R, Wijeysundera DN, Blumberger DM. Risk of serious medical events in patients with depression treated with electroconvulsive therapy: a propensity score-matched, retrospective cohort study. Lancet Psychiatry 2021; 8:686-95.