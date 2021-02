SECUELAS RESPIRATORIAS, FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS EN ENFERMOS CON COVID 4 MESES DESPUES DE LA EXTERNACIÓN

Actualizado 30 enero, 2021

Aunque existen muchos datos sobre las manifestaciones clínicas, el curso, la tasa de letalidad y los factores de riesgo asociados con la mortalidad en el COVID-19, se desconocen las secuelas respiratorias y funcionales a largo plazo en los supervivientes de esta enfermedad.

Con este objetivo, cuatro meses luego del alta, se evaluaron la prevalencia de anomalías de la función pulmonar, deterioro de la función del ejercicio y secuelas psicológicas entre los 767 pacientes hospitalizados por COVID grave. La infección por SARS-CoV-2 se confirmó mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, frotis bronquial, pruebas serológicas o resultados sugestivos de tomografía computarizada. El 64% se negó a participar y el 5% murió durante el seguimiento de modo que los estudios fueron realizados en 238 pacientes (31%) (mediana de edad, 61 años) de los cuales el 60 % eran hombres.

Más de la mitad de los participantes tenían una reducción significativa a menos del 80% de la capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO) y el 15 % a menos del 60%. El 17 % presentaba signos de estrés postraumático.

En 53 casos (22 %) el puntaje del Short Physical Performance Battery test fue menor a 11 sugiriendo una limitada movilidad a los que se les efectuó la prueba de caminata de 2 minutos que resulto anormal en 75 de ellos (40 %). De esta manera casi el 54 % de los pacientes tenían una debilidad funcional 4 meses después de la externación.

Estos hallazgos muestran que a pesar de la recuperación virológica, una considerable proporción de enfermos con COVID-19 todavía experimentaban secuelas respiratorias, físicas y psicológicas 4 meses después del alta hospitalaria.

