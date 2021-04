SECUELAS FÍSICAS Y MENTALES EN LOS ENFERMOS QUE PADECIERON COVID-19. SEGUNDA PARTE.

Actualizado 27 de abril, 2021

En una nota del 30 de enero se resumieron las secuelas físicas y psicológicas en enfermos con COVID-19 luego de su externación. Ahora, un trabajo aparecido en Nature de esta semana y con libre disponibilidad se describe en forma sistemática y completa las secuelas a un plazo de 6 meses de los enfermos que tuvieron COVID-19. El estudio se realizó con la base de datos del US Department of Veterans Affairs con los diagnósticos realizados, medicación, exámenes de laboratorios, medicamentos en sobrevivientes (30 días al menos) de COVID-19. La cohorte incluyó 73 435 casos de COVID-19 que sobrevivieron al menos 30 días luego del diagnostico de la enfermedad y que no fueron hospitalizados y 13 654 enfermos hospitalizados comparados con similar número de casos con influenza que estuvieron internados.

Los resultados demuestran que más allá de los primeros 30 días de enfermedad, las personas que tuvieron COVID-19 exhiben un mayor riesgo de muerte y utilización de recursos de salud. Se identificaron las secuelas en los sistemas respiratorio y nervioso, trastornos neurocognitivos, trastornos metabólicos, cardiovasculares, gastrointestinales así como malestar general, anemia, fatiga y dolor musculoesquelético. Además se constató un mayor uso de analgésicos (opioides y no opioides), antidepresivos, ansiolíticos, antihipertensivos e hipoglucemiantes orales. Estas secuelas tienen una relación con la gravedad de la enfermedad.

Los autores que trabajan en instituciones de Saint Louis, MO, EE.UU. concluyen que las personas que enfermaron por COVID-19 experimentan una pérdida sustancial de su estado físico y mental. Los sistemas de salud deben tener en cuenta estas secuelas para planificar estrategias de atención multidisciplinaria para reducir la pérdida crónica de salud entre los sobrevivientes de COVID-19.

