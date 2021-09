POSIBLE ORIGEN DEL CANCER DE PULMÓN EN PERSONAS QUE NUNCA FUMARON

Actualizado 6 de septiembre, 2021

La mayoría de las personas que desarrollan cáncer de pulmón tienen antecedentes de tabaquismo, pero entre el 10% y el 20% de los afectados nunca han fumado y esto ocurre con más frecuencia en las mujeres y a una edad más temprana que el cáncer de pulmón en los fumadores.

Un análisis genómico del cáncer de pulmón en personas sin antecedentes de tabaquismo ha encontrado que la mayoría de estos tumores surgen de la acumulación de mutaciones causadas por procesos naturales en el cuerpo. El estudio fue realizado por un equipo internacional dirigido por investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), y describe por primera vez tres subtipos moleculares de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. Los hallazgos fueron publicados en Nature Genetics.

Los factores de riesgo ambientales como la exposición al humo de tabaco de segunda mano, el radón, la contaminación del aire y el asbesto o la existencia de enfermedades pulmonares previas, pueden explicar algunos cánceres de pulmón entre quienes nunca han fumado, pero aún no saben qué causa la mayoría de estos cánceres. .

En este estudio epidemiológico, los investigadores utilizaron la secuenciación del genoma completo para caracterizar los cambios genómicos en el tejido tumoral y el tejido normal emparejado de 232 no fumadores, con predominio de ascendencia europea diagnosticados con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Los tumores incluían 189 adenocarcinomas (el tipo más común de cáncer de pulmón), 36 carcinoides y otros siete tumores de varios tipos. Los enfermos aún no se habían sometido a tratamiento para su cáncer.

Los análisis genómicos revelaron tres nuevos subtipos de cáncer de pulmón en los que nunca habían fumado, a los que los investigadores asignaron nombres musicales en función del nivel de “ruido” (número de cambios genómicos) en los tumores. El subtipo predominante “piano” tuvo la menor cantidad de mutaciones; parecía estar asociado con la activación de células progenitoras, que participan en la creación de nuevas células. Este subtipo de tumor crece muy lentamente, durante muchos años, y es difícil de tratar porque puede tener muchas mutaciones impulsoras diferentes.

El subtipo “mezzo-forte” tenía cambios cromosómicos específicos, así como mutaciones en el gen del receptor del factor de crecimiento EGFR, que comúnmente se altera en el cáncer de pulmón, y exhibió un crecimiento tumoral más rápido. El subtipo “fuerte” exhibió una duplicación del genoma completo, un cambio genómico que se observa a menudo en los cánceres de pulmón en los fumadores. Este subtipo de tumor también crece rápidamente.

De esta manera los autores concluyen que hay diferentes subtipos de cáncer de pulmón en los que nunca han fumado con distintas características moleculares y procesos evolutivos que podrían ser la base para tratamientos selectivos basados en esas propiedades.

Zhang T, Joubert P, Ansari-Pour N et al. Genomic and evolutionary classification of lung cancer in never smokers. Nat Genet 202153:1348-59.