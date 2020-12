POSIBLE CAUSA DEL MAYOR RIESGO DE ACV EN COVID

Actualizado 16 diciembre, 2020

Un estudio realizado por investigadores de California, EE.UU. puede ayudar a explicar cómo el COVID-19 aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. El coronavirus ha causado accidentes cerebrovasculares en jóvenes sin factores de riesgo asociados y se desconocen las razones.

Los científicos hicieron el hallazgo al hacer pasar líquido enriquecido con una proteína similar a COVID-19 a través de un modelo impreso en 3D de las arterias de un paciente que había sufrido un derrame cerebral.

Los investigadores utilizaron un modelo de vasos sanguíneos cerebrales de silicona impreso en 3D para imitar las fuerzas generadas por la sangre al circular por una arteria que remeda una aterosclerosis intracraneal. El modelo fue basado en datos de tomografías computarizadas de vasos sanguíneos humanos y recubrieron las superficies internas de los modelos con células endoteliales, Demostraron que a medida que esas fuerzas actúan sobre las células que recubren la arteria, aumentan la producción de la molécula enzima convertidora de angiotensina 2, o ACE2, que el coronavirus utiliza para ingresar a las células de la superficie de los vasos sanguíneos.

Para confirmar si el coronavirus flotando en el torrente sanguíneo podría adherirse al ACE2 en las células endoteliales del cerebro, los investigadores produjeron “virus” de imitación: moléculas grasas conteniendo las proteínas spike que el coronavirus usa para unirse a ACE2.

Después de crear el nuevo modelo, los investigadores confirmaron que las partículas efectivamente interactuaban con las células que recubren los vasos sanguíneos, principalmente en las regiones del cerebro con niveles más altos de ACE2.

Los investigadores tienen la intención de realizar estudios de seguimiento utilizando un coronavirus vivo en el modelo de vaso sanguíneo impreso en 3D, lo que confirmaría aún más los resultados del estudio actual y aclararía qué pacientes con COVID-19 pueden tener un mayor riesgo de accidente cerebrovascular.

