NÚMERO DE NEURONAS SUBCORTICALES Y SOMNOLENCIA EN LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER Y FALTA DE SUEÑO EN LA PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA

Actualizado 4 de abril, 2022

El letargo que experimentan muchos enfermos de Alzheimer no se debe a la falta de sueño, sino a la degeneración de un tipo de neurona que nos mantiene despiertos, según un estudio publicado en JAMA. Los hallazgos del estudio contradicen la noción común de que los pacientes de Alzheimer duermen durante el día para compensar una mala noche de sueño y apuntan hacia terapias potenciales para ayudar a estos pacientes a sentirse más despiertos.

Las características neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer (EA) son las placas de β-amiloide y la acumulación de tau, apareciendo tau en los núcleos subcorticales antes de que se acumule β-amiloide en la neocorteza. Los trastornos del sueño en la EA se han asociado con cambios patológicos del β-amiloide cortical. Sin embargo, la aparición temprana de trastornos del sueño en la EA se alinea más estrechamente con el curso temporal de la acumulación subcortical de tau y la pérdida neuronal, como se observa en las neuronas del locus coeruleus noradrenérgico (LC). La acumulación de tau es suficiente para causar trastornos del sueño, que se ejemplifica en pacientes con parálisis supranuclear progresiva (PSP), una tauopatía pura que carece de acumulación de β-amiloide y se caracteriza por la falta de sueño de los afectados.

Es muy importante aclarar que los datos provinieron de los participantes de un estudio llevado a cabo entre 2008 y 2020 en la ciudad de San Francisco, EE.UU. y que se ofrecieron como voluntarios para controlar su sueño con electroencefalograma y donar sus cerebros después de su muerte.

En todos los casos se realizaron estudios de electroencefalografía y polisomnografía y luego del fallecimiento un análisis inmunohistológico de 3 núcleos promotores de la vigilia (locus coeruleus noradrenérgico (LC), área hipotalámica lateral orexinérgica (LHA) y núcleo histaminérgico tuberomamilar (TMN).

Los autores cuantificaron las neuronas subcorticales entre aquellos con AD vs PSP. Los 3 núcleos exhibieron una mayor pérdida de neuronas promotoras de la vigilia en pacientes con EA en comparación con pacientes con PSP.

Los resultados del presente estudio corroboran hallazgos previos que sugieren que la red de excitación subcortical que involucra a las neuronas LC, LHA y TMN es vulnerable a una pérdida neuronal grave después de la acumulación de AD-tau. En particular, la misma red está relativamente preservada en aquellos con PSP, incluso en las últimas etapas.

Esta vulnerabilidad diferencial de las neuronas promotoras de la vigilia proporciona una justificación clara de las diferencias en los fenotipos clínicos del sueño observados en individuos con AD frente a PSP.

