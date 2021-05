NIVEL DE ANTICUERPOS LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS DE PFIZER Y MODERNA Y SU COMPARACIÓN CON ENFERMOS CON COVID

Actualizado 20 de mayo, 2021

Una de las preguntas más recurrentes por parte de los investigadores, médicos y público en general es el nivel de anticuerpos medibles luego de la aplicación de las vacunas. Dos recientes estudios de libre disponibilidad analizan este tema en relación a las vacunas Pfizer y Moderna, ambas del tipo RNA que requieren dos dosis administradas con varias semanas de diferencia. Previos estudios sugerían que las personas que habían tenido COVID-19 podrán tener una fuerte respuesta inmune con solo una dosis de estas vacunas y si estas personas obtienen inmunidad con una sola dosis, eso podría liberar más dosis para otros.

En el primero de los trabajos [1] los investigadores del Centro Médico Cedars-Sinai de los EE.UU. utilizaron muestras de sangre donadas por los trabajadores de la salud desea institución midiendo los niveles de anticuerpos en la sangre antes de la vacunación y después de cada una de las dos dosis de vacuna. Compararon los niveles en personas con infección previa por COVID-19 con aquellos que nunca habían tenido el virus. Las muestras de sangre se tomaron entre 7 y 21 días después de cada vacunación.

Más de 1,000 personas habían recibido dos dosis de la vacuna y cerca de 500 dieron muestras después de la primera dosis, 35 de las cuales habían sido previamente infectadas con SARS-CoV-2. Poco menos de 240 proporcionaron muestras después de la segunda dosis, 11 de las cuales ya habían tenido el virus.

En general, los que habían estado infectados con SARS-CoV-2 tenían niveles más altos de anticuerpos en los tres puntos temporales. Los niveles de anticuerpos tomados antes de la vacunación en personas que se habían infectado fueron similares a los observados en personas no infectadas después de su primera dosis mientras que los niveles de anticuerpos en personas infectadas después de su primera inyección fueron tan altos como los de personas no infectadas después de su segunda dosis.

Los investigadores utilizaron dos pruebas diferentes para ver si los anticuerpos en la sangre de las personas tenían el potencial de neutralizar el virus. Al parecer de los investigadores una sola dosis de refuerzo administrada a personas previamente infectadas ofrece el mismo beneficio que dos dosis administradas a personas sin infección previa.



El segundo de los trabajos [2] fue publicado en el NEJM del 20 de mayo de este año. Los investigadores del Children’s Mercy Kansas City de la ciudad de Kansas City en los EE.UU. Mediante el ensayo Milliplex SARS-CoV-2 Antigen Panel 1 IgG, Millipore) midieron los niveles de IgG contra la proteína spike del SARS-CoV-2, subunidades S1 y S2 y la proteína nucleocapside. Los datos señalan que 3 semanas después de una sola vacuna, las personas con infección reciente por SARS-CoV-2 o estado seropositivo tenía niveles más altos de anticuerpos contra cuatro antígenos del SARS-CoV-2 y más altos niveles de anticuerpos con características neutralizantes que aquellos sin antecedentes de infección. Los autores advierten que se requieren más estudios sobre la duración de las respuestas de los anticuerpos y otras posibles medidas de protección y sin un correlato inmunológico de protección para el SARS-CoV-2 no se puede afirmar sin ambigüedades un programa de inmunización.

1.Ebinger JE, Fert-Bober J, Printsev I et al. Antibody responses to the BNT162b2 mRNA vaccine in individuals previously infected with SARS-CoV-2. Nat Med 2021 Apr 1. doi: 10.1038/s41591-021-01325-6. Online ahead of print.

2.Bradley T, Grundberg E , Selvarangan R et al. Antibody Responses after a Single Dose of SARS-CoV-2 mRNA Vaccine. N Engl J Med 2021;384:1959-61.