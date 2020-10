MUERTES POR ENFERMEDADES CARDÍACAS AGUDAS DURANTE LA PANDEMIA EN INGLATERRA Y GALES

Actualizado 5 de octubre, 2020

La enfermedad cardiovascular) es una de las afecciones subyacentes más prevalentes asociadas con un aumento de la mortalidad por infección por COVID-19. Se ha demostrado o una reducción significativa de las consultas en los hospitales por afecciones cardiovasculares agudas que incluyen enfermedades coronarias agudas, insuficiencia cardíaca, arritmias y accidente cerebrovascular durante la pandemia 1,2 . Es dable esperar entonces un número mucho mayor de muertes por estos cuadros. Teniendo a mano las muertes por enfermedades cardiovasculares agudas en Inglaterra y Gales desde enero de 2014 hasta junio de este año, n= 587 225, mayores de 18años, los autores de un nuevo trabajo 3 contabilizaron las muertes por las mismas causas desde la primera por covid, el 2 de marzo de este año. El objetivo era estimar el exceso de muertes por encima de lo que es esperable sin la pandemia.

El estudio identificó 2085 muertes en exceso debido a enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares durante el pico de la pandemia de COVID-19. En promedio 17 muertes diarias durante cuatro meses que podrían haberse evitado. La mitad de las muertes ocurrió en la comunidad.

Los autores señalan que el exceso de muertes fue debido a la no consulta de los afectados ya sea por temor a contraer COVID-19 o por no haber sido derivados para su tratamiento y recalcan la necesidad de una mayor comunicación por parte de las autoridades hacia la población para evitar estos casos.

