MORTALIDAD POSTCIRUGÍA EN ADULTOS MAYORES

Actualizado 21 de octubre, 2022

A pesar de su importancia para guiar la toma de decisiones y políticas de salud pública , faltan datos de mortalidad para la cirugía geriátrica que permitirían establecer programas destinados a mejorar la atención quirúrgica,

Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Yale en los EE.UU. quiso calcular las estimaciones de mortalidad basadas en la población después de una cirugía mayor en adultos mayores estadounidenses que viven en la comunidad y determinar cómo difieren estas estimaciones según las características clave demográficas, quirúrgicas y geriátricas.

El estudio fue prospectivo de cohorte longitudinal con 1 año de seguimiento en los EE. UU. de 2011 a 2018 e incluyeron 5590 beneficiarios de Medicare de pago por servicio que viven en la comunidad, de 65 años o más.

Diseño, entorno y participantes: Estudio prospectivo de cohorte longitudinal con 1 año de seguimiento en los EE. UU. continentales de 2011 a 2018. Los participantes incluyeron 5590 beneficiarios de Medicare de pago por servicio que viven en la comunidad, de 65 años o más. El análisis de datos se realizó del 22 de febrero de 2021 al 16 de marzo de 2022.

Desde 2011 a 2017, de las 1193 cirugías mayores (de 992 participantes que viven en la comunidad), la edad media fue de 79 años; 56% eran mujeres y 2.5 % hispanos, 17 % eran negros no hispanos y 77% blancos no hispanos.

Durante el período de seguimiento de 1 año, hubo 206 muertes, 13.4 %.

Las tasas de mortalidad fueron del 7.4 % para las cirugías electivas y del 22.3 % para las cirugías no electivas. Para los subgrupos geriátricos, la mortalidad a 1 año fue del 6.0 % para las personas que no eran frágiles, del 27.8 % para las que eran frágiles, del 11.6 % para las personas sin demencia y del 32.7 % para las que tenían probabilidad de demencia.

Los autores concluyen que la estimación basada en la población de la mortalidad a 1 año después de una cirugía mayor entre los adultos mayores que viven en la comunidad en los EE. UU. fue del 13.4 %, pero fue 3 veces mayor para los procedimientos no electivos que para los electivos. La mortalidad fue considerablemente elevada entre las personas mayores que eran frágiles o que tenían demencia probable, lo que destaca el valor pronóstico potencial de las condiciones geriátricas después de una cirugía mayor.

Gill TM, Vander Wyk B, Leo-Summers L, Murphy TE, Becher RD. Population-Based Estimates of 1-Year Mortality After Major Surgery Among Community-Living Older US Adults. JAMA Surg 2022 Oct 19;e225155. doi: 10.1001/jamasurg.2022.5155. Online ahead of print.