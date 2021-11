MILVEXIAN, UN NUEVO ANTICOAGULANTE ORAL

Actualizado 15 de noviembre, 2021

Un estudio multicéntrico (1) demostró que la droga milvexian, desarrollada por los laboratorios Bristol-Myers Squibb; Janssen Pharmaceuticals, administrada en forma oral es eficaz y segura para la prevención de coágulos de sangre venosos.

Milvexian es un inhibidor del factor XIa, una enzima de la coagulación que causa trombosis peligrosas y coágulos de sangre, pero no es vital para detener el sangrado de las lesiones.

El estudio dirigido por investigadores de la Universidad McMaster tuvo como base 1242 personas de 18 países que se sometieron a una cirugía de reemplazo de rodilla (junio de 2019 y febrero de 2021) y compararon el efecto del milvexian con enoxaparina en la prevención de coágulos.

Una dosis diaria total de 100 mg o más de milvexian resultó en una mejor protección contra los coágulos pero sin un aumento en el sangrado en comparación con la enoxaparina, el fármaco de control. Milvexian se evaluó en dosis diarias de 25 a 400 mg; no hubo un aumento del sangrado en esta amplia gama de dosis, el principal efecto secundario de los fármacos anticoagulantes orales.

Este trabajo se suma a un reporte previo del laboratorio Bristol-Myers Squibb que adelantó la eficacia y seguridad de la nueva droga (2)

1. Weitz JI, Strony J, Ageno W et al. Milvexian for the Prevention of Venous Thromboembolism. NEJM 2021; November 15, 2021.DOI: 10.1056/NEJMoa2113194

2. Perera V, Wang Z, Luettgen JL et al. First-in-human study of milvexian, an oral, direct, small molecule factor XIa inhibitor. Clin Transl Sci 2021 Sep 24. doi: 10.1111/cts.13148. Online ahead of print.