Actualizado 19 de agosto de 2024

La detección de la enfermedad de Alzheimer es sumamente complicada. La proteína tau fosforilada (p-tau) es un biomarcador sanguíneo específico para la patología de la enfermedad de Alzheimer (EA), siendo el p-tau217 el que se considera de mayor utilidad. Sin embargo, la disponibilidad de pruebas de p-tau217 para investigación y uso clínico ha sido limitada. Ampliar el acceso a este biomarcador altamente preciso para la EA es crucial para una evaluación y aplicación más amplia de las pruebas sanguíneas para la EA.

Los resultados de un nuevo estudio de cohorte publicado en JAMA Neurology sugieren que combinar los niveles de p-tau217 y Aβ42/40 en plasma podría ser útil para predecir el desarrollo de patología de Aβ en personas con etapas tempranas de acumulación subumbral de Aβ. Estos biomarcadores podrían, por lo tanto, facilitar el cribado de participantes para futuros ensayos de prevención primaria.

El estudio de cohorte examinó datos de 3 cohortes observacionales de un solo centro en EE. UU. desde 2007 hasta 2023. Los datos provinieron de los siguientes estudios: imágenes por resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones (PET) de Aβ, PET de tau, biomarcadores de líquido cerebroespinal (LCR) (inmunoensayos de Aβ42/40 y p-tau), y p-tau217 en plasma (ensayo ALZpath pTau217).

El estudio incluyó a 786 participantes (edad media, 66 años; 504 mujeres y 282 hombres). Se observó una alta precisión en la identificación de Aβ elevado (área bajo la curva) y patología de tau en todas las cohortes. Estas precisiones fueron comparables con los biomarcadores de LCR para determinar señales PET anormales. La detección de una alteración anormal de Aβ produjo resultados reproducibles y redujo las pruebas de confirmación en aproximadamente un 80%. A lo largo del tiempo, los valores de p-tau217 en plasma mostraron un aumento anual solo en individuos positivos para Aβ, con el mayor aumento observado en aquellos con positividad para tau.

Los autores concluyen que un inmunoensayo comercialmente disponible de p-tau217 en plasma identificó con precisión la EA biológica, comparable con los resultados usando biomarcadores de LCR, con puntos de corte reproducibles entre cohortes con cambios longitudinales, incluso en la etapa preclínica.

