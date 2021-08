LA VOZ MATERNA REDUCE EL DOLOR EN BEBÉS PREMATUROS

Actualizado 23 de agosto, 2021

Un bebé prematuro tiene que ser separado de sus padres y colocado en una incubadora en cuidados intensivos. Durante varias semanas, se lo somete a procedimientos médicos de rutina que pueden ser dolorosos, sin que se alivien con demasiados analgésicos, que son riesgosos para su desarrollo. Un equipo de la Universidad de Ginebra (UNIGE), en colaboración con el Hospital Parini en Italia y la Universidad del Valle de Aosta, observó que cuando la madre hablaba con su bebé en el momento de la intervención médica, la expresión del dolor disminuyó y su nivel de oxitocina, la hormona involucrada en el apego y también relacionada con el estrés, aumentó significativamente, lo que podría indicar un mejor control del dolor.

Primero, el equipo de investigación observó si el dolor del bebé disminuía en presencia de la madre. Para ello, utilizaron el Preterm Infant Pain Profile (PIPP), que establece una cuadrícula de codificación entre 0 y 21 para las expresiones faciales y los parámetros fisiológicos (latidos del corazón, oxigenación) en relación a los sentimientos dolorosos del bebé. Para codificar el comportamiento de los bebés prematuros, se filmó cada análisis de sangre y juzgados por personal capacitado, sin sonido, para no saber si la madre estaba presente o no. Los resultados son significativos: el PIPP es de 4.5 cuando la madre está ausente y desciende a 3 cuando la madre habla con su bebé. Cuando la madre canta, el PIPP es 3.8. Esta diferencia con la voz hablada puede explicarse por el hecho de que la madre adapta menos sus entonaciones vocales a lo que percibe en su bebé cuando canta, porque de alguna manera está constreñida por la estructura melódica, que no es el caso cuando ella habla.

Estos resultado publicados en Scientific Reports, demuestran la importancia de la presencia de los padres con los bebés prematuros, que son sometidos a un estrés intenso desde el nacimiento, presencia que tiene un impacto real en su bienestar y desarrollo.

Filippa M, Monaci MG, Spagnuolo C, Serravalle P, Daniele R, Grandjean D. Maternal speech decreases pain scores and increases oxytocin levels in preterm infants during painful procedures. Sci Rep 2021 Aug 27;11(1):17301. doi: 10.1038/s41598-021-96840-4.