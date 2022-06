LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA DISMINUYE EL RIESGO DE TENER LA ENFEMEDAD DE ALZHEIMER. ESTUDIO EN CASI DOS MILLONES DE PERSONAS

Actualizado 26 de junio, 2022

Según un nuevo estudio de UTHealth Houston en los EE.UU, las personas que recibieron al menos una vacuna contra la influenza tenían un 40 % menos de probabilidades que sus pares no vacunados de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en el transcurso de cuatro años

Los investigadores compararon el riesgo de incidencia de la enfermedad de Alzheimer entre pacientes con y sin vacunación previa contra la gripe en una gran muestra nacional de adultos de EE. UU. de 65 años o más. Un punto a favor de este estudio es que se siguieron casi un millon de vacunados y otro millón de no vacunados.

El estudio, que se produce dos años después de que los investigadores de UTHealth Houston encontraran un posible vínculo entre la vacuna contra la gripe y la reducción del riesgo de enfermedad de Alzheimer, analizó una muestra mucho más grande que la investigación anterior, incluidos 935 887 vacunados contra la gripe y 935 887 no vacunados.

Durante las citas de seguimiento de cuatro años, se descubrió que aproximadamente el 5.1 % de los vacunados contra la gripe habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer. Por su parte, el 8.5% de los no vacunados habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer durante el seguimiento.

Estos resultados subrayan el fuerte efecto protector de la vacuna contra la gripe contra la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los mecanismos subyacentes detrás de este proceso requieren más estudio. Hay evidencias de que varias vacunas pueden proteger contra la enfermedad de Alzheimer de manera que esto no sería un efecto específico de la vacuna contra la gripe.

Bukhbinder AS, Ling Y, Hasan O et al. Risk of Alzheimer’s Disease Following Influenza Vaccination: A Claims-Based Cohort Study Using Propensity Score Matching.J Alzheimers Dis 2022 Jun 13. doi: 10.3233/JAD-220361. Online ahead of print.