LA TERAPIA CRISPR PUEDE DAÑAR EL GENOMA

Actualizado 27 de julio, 2022

CRISPR es una tecnología innovadora para editar ADN: escindir secuencias de ADN en ciertos lugares para eliminar segmentos no deseados o, alternativamente, reparar o insertar segmentos beneficiosos. Desarrollada hace unos diez años , la tecnología ya ha demostrado ser muy efectiva en el tratamiento de una variedad de enfermedades: cáncer, enfermedades hepáticas, síndromes genéticos y más.

Ahora un grupo de investigadores en Israel advierten que este método de edición del genoma es muy efectivo, pero no siempre seguro. A veces, los cromosomas cortados no se recuperan y la estabilidad genómica se ve comprometida, lo que a la larga podría promover el cáncer.

Al investigar el impacto de esta tecnología en las células T, los investigadores detectaron una pérdida de material genético en un porcentaje significativo, hasta el 10% de las células tratadas. Explican que tal pérdida puede conducir a la desestabilización del genoma, lo que podría causar cáncer.

De esta forma, se detectó una importante pérdida de material genético en algunas de las células. Por ejemplo, cuando se escindió el cromosoma 14, alrededor del 5% de las células mostraron poca o ninguna expresión de este cromosoma. Cuando todos los cromosomas se escindieron simultáneamente, el daño aumentó, con un 9%, 10% y 3% de las células incapaces de reparar la ruptura en los cromosomas 14, 7 y 2, respectivamente. Sin embargo, los tres cromosomas diferían en la extensión del daño que sufrieron.

La mutagénesis dirigida, sea por CRISPR o por cualquier otro método, requiere un proceso posterior de selección que garantice que se ha obtenido el evento deseado y no otros eventos colaterales indeseados. Por eso aplicarla en pacientes es necesariamente inseguro, no sólo por los efectos off target sino por esta novedad de causar aneuploidía.

Nahmad, A.D., Reuveni, E., Goldschmidt, E. et al. Frequent aneuploidy in primary human T cells after CRISPR–Cas9 cleavage. Nat Biotechnol 2022. . https://doi.org/10.1038/s41587-022-01377-0