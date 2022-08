LA REDUCCIÓN EN LA OXIGENACIÓN DEL TEJIDO CEREBRAL PONE A LOS ADULTOS MAYORES CON MÚLTIPLES CONDICIONES DE SALUD EN RIESGO DE DESMAYOS Y CAÍDAS.

Actualizado 18 de agosto, 2022

Investigadores de Irlanda han descubierto que la oxigenación del tejido cerebral es menor en adultos mayores más frágiles con morbilidad múltiple y los pone en riesgo. de desmayos y caídas. La investigación fue publicada en el Journal of the American Geriatric Society.

Las caídas y los desmayos afectan a 1 de cada 3 adultos mayores cada año, lo que afecta su calidad de vida y aumenta el riesgo de lesiones graves y la oxigenación del cerebro es vital para el mantenimiento de la función cerebral normal y la integridad de los tejidos.

En el estudio las personas se sometieron a una prueba de posición activa (5-10 min en posición horizontal más 3 min de pie) con monitorización continua de la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, la resistencia periférica total, el volumen sistólico y una técnica de espectroscopia como índice de saturación de oxígeno cerebral.

El estudio demostró en un grupo de 350 adultos mayores que las personas con múltiples condiciones de salud crónicas, especialmente las mujeres, son más propensas a tener grandes caídas de presión sanguínea y menor oxigenación cerebral después de ponerse de pie, lo que aumenta el riesgo de mareos, desmayos y caídas.

Se señala además que pueden ocurrir nuevos signos de envejecimiento cerebral acelerado en personas con afecciones de salud crónicas comunes, lo que las coloca en un mayor riesgo de caídas y, en consecuencia, de mala salud. Los investigadores demostraron que estos signos se pueden detectar utilizando nuevas tecnologías de sensores cerebrales que son económicas y prácticas para el uso clínico, lo que abre posibles nuevas vías para la conducta a seguir.

La morbilidad múltiple también está relacionada con grandes caídas en la oxigenación del cerebro después de ponerse de pie. Los sensores simples que miden la oxigenación del cerebro podrían mejorar la forma en que se diagnostican y controlan los mareos, las caídas y los desmayos en el futuro, especialmente aquellos que tienen múltiples condiciones de salud.

