LA MAYOR CAUSA DE MUERTE POR PALUDISMO EN ADULTOS SE DEBE A LA FALTA DE OXÍGENO CEREBRAL

Actualizado 4 diciembre, 2020

La malaria cerebral es una complicación grave y potencialmente mortal de la infección por Plasmodium falciparum, el más extendido y letal de los cinco parásitos de la malaria que pueden infectar a los seres humanos a través de la picadura del mosquito Anopheles. Hasta el 20% de las personas con paludismo cerebral mueren a pesar del tratamiento antipalúdico, y las secuelas neurocognitivas son frecuentes en los supervivientes.

El equipo de investigación de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM), el Hospital General de Ispat, la Universidad de Heidelberg y el Centro para el Estudio del Paludismo Complejo en India, utilizó técnicas de resonancia magnética para monitorear los cambios en el volumen del cerebro y la difusión de moléculas de agua en el tejido, un indicador de la falta de oxígeno.

Al comparar los cambios en los cerebros de los supervivientes con los que murieron a causa de la enfermedad en diferentes grupos de edad, revelaron que la muerte en los adultos se asociaba con frecuencia con una grave falta de oxígeno o hipoxia. La hipoxia grave fue evidenciada por una disminución global del coeficiente de difusión aparente y los niveles plasmáticos elevados de lipocalina-2 y microARN-150, se asociaron a un desenlace fatal en adultos.

En el caso de los niños, sin embargo, el estudio confirmó los hallazgos de investigaciones anteriores en África de que la inflamación cerebral severa, que conduce a un paro respiratorio, era la causa más común de muerte en este grupo de edad.

Los autores están planeando ensayos clínicos para probar diferentes terapias como la hipotermia para contrarrestar la deprivación de oxígeno.

