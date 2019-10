Hipertiroidismo como clave diagnóstica de un coriocarcinoma avanzado. Una asociación inusual

Resumen El hipertiroidismo es una condición relativamente frecuente con múltiples etiologías. La más común es la enfermedad de Graves, seguida del bocio multinodular y el adenoma tóxico. La asociación entre hipertiroidismo y cáncer es infrecuente en la práctica clínica. Presentamos el caso de un varón de 42 años con síntomas de hipertiroidismo de dos meses de evolución. Al examen físico se constató una marcada hepatomegalia de consistencia duro pétrea. El examen de testículos se reveló normal. Se llevó a cabo el diagnóstico de hipertiroidismo a través del dosaje hormonal. Los estudios por imágenes mostraron la presencia de múltiples lesiones sólidas compatibles con metástasis hepáticas. Luego de descartar las causas habituales de hipertiroidismo y las neoplasias primarias de la glándula tiroides, se consideró la posibilidad de mimetismo molecular a través de la producción ectópica de gonadotrofina coriónica humana. Se obtuvieron valores críticamente elevados de esta hormona y en un segundo tiempo se confirmó el diagnóstico histológico de coriocarcinoma a través de una biopsia hepática. Consideramos que el reconocimiento de este mecanismo poco frecuente de hipertiroidismo, puede ser una clave diagnóstica para arribar rápidamente al diagnóstico correcto, particularmente en los tumores extragonadales.

Palabras clave: hipertiroidismo, tumores de células germinales, coriocarcinoma, gonadotrofina coriónica humana

Abstract Hyperthyroidism is a relatively frequent condition with multiple causes. The most common cause is Graves’ disease; followed by hyperthyroid multinodular goiter and toxic adenoma. Association between hyperthyroidism and cancer is infrequent in daily practice. We present the case of a 42-year-old man who developed severe symptoms of hyperthyroidism within a period of two months. Physical examination revealed significant hepatomegaly. Testicular examination proved normal. Imaging studies showed the presence of multiple hepatic solid lesions consistent with metastases. After discarding the most common causes of hyperthyroidism and primary thyroid gland neoplasm, the possibility of molecular mimicry was considered through human chorionic gonadotrophin production. Critical high values of this hormone were found and choriocarcinoma histological diagnosis was confirmed through a liver biopsy. We consider that the recognition of this rare mechanism of hyperthyroidism may be a clue permitting a faster diagnosis, particularly when extragonadal tumors are present.

Key words: hyperthyroidism, germ cell tumors, choriocarcinoma, human chorionic gonadotropin