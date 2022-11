GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LA TIROIDES EN EL EMBARAZO

Actualizado 24 de noviembre 2022

Los trastornos de la tiroides son frecuentes en las mujeres embarazadas y los datos indican que en el 4 % de los embarazos se desarrollan con hipotiroidismo debido en especial por la tiroiditis de Hashimoto mientras que el hipertiroidismo causado con mayor frecuencia por la enfermedad de Graves lo hace en el 2.4 %. Debido a que la hormona tiroidea tiene un papel crítico en el desarrollo fetal y la disfunción tiroidea puede afectar negativamente los resultados obstétricos su consideración es de primordial importancia.

En un trabajo reciente se presenta una guía para el tratamiento de estas enfermedades enel embarazo cuyos principales puntos son resumidos por los autores de la revisión.

Los niveles séricos de la hormona estimulante de la tiroides pueden ser más bajos en las mujeres embarazadas durante la gestación temprana que los niveles fuera del embarazo.

El tratamiento con levotiroxina para el hipotiroidismo subclínico materno durante el embarazo sigue siendo controvertido porque los estudios actualmente disponibles no han demostrado un beneficio claro del tratamiento.

El tratamiento de la enfermedad de Graves en el embarazo requiere tener en cuenta los efectos adversos del hipertiroidismo no controlado, los fármacos antitiroideos y el tratamiento excesivo del hipertiroidismo.

Las mujeres que planean quedar embarazadas, están embarazadas o están amamantando deben tomar un suplemento oral diario que contenga 150 μg de yodo para prevenir los efectos adversos de la deficiencia de yodo.

El tratamiento del cáncer de tiroides diferenciado diagnosticado durante el embarazo se puede diferir de manera segura hasta después del embarazo con un control estricto de cualquier aumento del tamaño del tumor o diseminación durante el embarazo.

La tiroiditis posparto es una tiroiditis destructiva que típicamente se presenta con tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo transitorio hasta los primeros 12 meses después del parto.

