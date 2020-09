EVOLUCIÓN DEL COVID-19 AL 28 DE SEPTIEMBRE

Las 3500 muertes agregadas el 25/9/2020 en la Provincia de Buenos Aires ¿cambian nuestro diagnóstico del día 19?

En parte sí lo cambian. Cambia la letalidad y cambia la mortalidad por 100 000 habitantes. La letalidad para la Argentina subió del 2.1 al 2.7%. Y las muertes por 100 000 habitantes de 34.18 a 42.31. Aún así, seguimos bien posicionados en este aspecto de la pandemia en comparación con muchos países.

Algunas personas opinan que es imposible hablar o escribir hoy, que hay que esperar, por lo menos un año. Imposible, tenemos que seguir escribiendo y actuando hoy y ahora. Pues así actuó nuestro Gobierno Nacional, desde principios de año cuando sabíamos menos que hoy y solo lo que había pasado en Oriente y estaba pasando en Europa. Igual situación sucedió con los Gobiernos Provinciales y Municipales.

Permítannos antes una digresión y citar partes de los “Aforismos de la pandemia”, artículo de opinión escrito por Daniel Innerarity el 10 de julio en el diario La Vanguardia (Esp). En el punto número 4 dice: “Si acusamos a los que toman las decisiones políticas de no actuar correctamente cuando tenían la información necesaria, por mucha retórica adornada de modestia que utilicemos, estamos adoptando una posición de arrogancia implícita: acusamos sobre el supuesto de que sabemos que ellos sabían y no querían. Una acusación de ese estilo revela que no hemos comprendido que la actuación en problemas complejos lleva siempre consigo un conocimiento escaso y una información incompleta. Nuestro esfuerzo debería concentrarse en hacer compatible la exigencia de responsabilidades con el reconocimiento de que representantes y representados actuamos siempre con un saber insuficiente.” Vale la pena leer los 12 puntos y releerlos.

Si bien son los casos diarios y la ocupación de camas de terapia intensiva lo que debe guiar nuestro accionar diario, detengámonos en número de muertes actualizados. Con el 2.7% de letalidad y las 42.31 muertes por 100 000 habitantes y el tiempo de duplicación de las muertes.

Veamos y comparemos

Letalidad comparada (Our World in Data COVID-19 dataset)

País Letalidad Italia 11.6% México 10.7% Reino Unido 9.8% Ecuador 8.4% Bolivia 5.9% Iran 5.7% España 4.4% Perú 4% Alemania 3.3% Global 3% Brasil 3% Estados Unidos 2.9% Chile 2.8% Argentina 2.7% Corea del Sur 1.7% Nueva Zelanda 1.7%

Estamos en el puesto 13. Y por debajo de la letalidad global.

Muertes x 100 000 habitantes (RTVE, España, al día 27/09)

Perú 100.48 Bélgica 87.29 Bolivia 69.21 Brasil 67.67 Chile 67.49 España 66.74 Ecuador 66.02 Reino Unido 63.18 Estados Unidos 62.68 México 60.57 Italia 59.31 Suecia 57.79 Panamá 56.07 Colombia 51.34 Moldavia 47.56 Francia 47.27 Argentina 42.31

Estamos en el puesto 17 ahora.

Y en cuanto al tiempo de duplicación de muertes agregando las 3500 muertes, llegamos a duplicar en 29 días. El 28/8 se habían duplicado las muertes superando las 8192. La nueva duplicación fue al superar las 16 384 muertes. El 25/9 pasaron bruscamente a ser 19 005 las muertes. La próxima duplicación será cuando se llegue a 32 768 muertes, calculamos que en más de 45 días. Hay algo que podemos escribir hoy con seguridad y es que en diciembre no vamos a estar frente a 300 000 muertos.

Parece imposible detener la propagación del virus a todo el país, ni con barricadas ni con cortes de ruta. Como, por ejemplo, el caso de Jorge Fritz el camionero detenido 14 días en Formosa. El virus es introducido no una vez, sino repetidas veces desde el Area Metropolitana de Buenos Aires y desde países limítrofes. Muy pocos países lo han podido bloquear en forma eficiente. Nosotros casi lo conseguimos. Ahora hay que seguir trabajando en la mitigación del daño.

Seroprevalencia e inmunidad de manada. En un artículo reciente1 se llega a la conclusión de que el virus, por detección de anticuerpos, afectó al 9.3% (8.8-9.9) de la población adulta de Estados Unidos. Por lo tanto, no se alcanza la inmunidad de manada y eso explica los rebrotes del virus en Europa. Sabemos que los casos en el AMBA en las últimas dos semanas bajaron de 5334 a 3609 casos diarios. También sabemos que, para una población mayor a 12 300 000 habitantes, los casos acumulados en el Conurbano Bonaerense son 354 553. Esto representa a una pequeña fracción de la población del Conurbano y esperamos que lo mismo suceda en el resto del país.

Claudia Leroux Marcelo Beltrán

